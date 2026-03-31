AIA推终身分红保险 日供60元享190万保障

友邦香港及澳门（AIA）宣布推出全新终身分红保险计划「活然人生」，主打人生不同阶段保障需要，涵盖组建家庭、迎接新生命、置业及规划退休等场景，提供终身保障、弹性身故赔偿支付安排，并加入香港市场首创的「受益人灵活选项」。

每日保费只需60元

保监局研究显示，本港每名在职成年人的平均身故保障缺口约190万元，反映不少家庭一旦遇上意外，可能面对沉重的财务压力。AIA表示，新计划设有高额保障，并设有意外身故保障赔偿「活然人生」附加契约。若受保人于第15个保单年度完结，或75岁当日或之前，因受保意外不幸身故，可额外获高达基本计划保额的200%作为意外身故赔偿。

AIA指出，计划以每日保费只需60元，就可提供190万元保障额，并可按客户需要加配意外、医疗、危疾及伤残等附加契约。此外，「活然人生」保险计划亦为香港按证公司旗下 「保单逆按计划」的合资格人寿保险计划，客户可透过「保单逆按计划」享有稳定的每月收入。

可自订受益人领取方法

赔偿安排方面，计划设有「身故赔偿支付办法」，客户可自订受益人的每期领取金额、领取次数，以及首期或最后一期支付日期。

若客户选用相关安排，更可选择「受益人灵活选项」，在此安排下，受益人达指定年龄，或确诊指定疾病，包括癌症、中风、心脏病、末期疾病或肾衰竭时，可自行选择赔偿支付方式。