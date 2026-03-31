AI替代焦虑冲击IT外判企业 内企纷设「龙虾项目组」 印度及菲律宾成重灾区

早前一则「网易计划使用AI清退全部外判员工」的传言引爆行业焦虑，虽然网易（9999）官方已辟谣，但后续社交平台上「一天送走一百人」、「一组裁70%」的细节帖子还是引发大量围观。这场风波之所以震动行业，只因精准击中了对AI替代的集体焦虑。中国互联网公司争相成立「龙虾项目组」，用AI取代重复工种，有职员直言「执行类工作全部完蛋」；印度方面，IT外判企业股份遭遇抛售；而在菲律宾，国际劳工组织估计逾四分一劳工面临AI冲击。学者警告，企业正从寻求「更便宜的人力」转向「更便宜的AI」，此趋势恐加剧社会不平等，个人及国家层面均受冲击，需政府以政策干预及提供技能培训来应对。

游戏公司：执行类工作恐完蛋

广州一间游戏公司销售经理李晶莲向记者表示，公司已成立龙虾项目组，「据我了解，不止游戏公司，几乎所有互联网相关企业都成立了龙虾项目组。一旦有公司跑出成功项目，估计就会迎来一轮裁员，别说外判员工，连执行类工作都完蛋了。

事实上，AI发展日新月异，能力越来越强，在以游戏为代表的互联网公司已相当普遍。在早前的业绩当中，网易提及重点布局AI原生研发管线、AI原生玩法等领域，其中AI原生研发管线已覆盖原画、模型、动画、音频、关卡、测试等全流程生产场景，部分环节效能提升300%。

AI绘图成熟 速度及价格具优势

厦门游戏公司吉比特董事长卢竑岩更直言，在AI绘图方面，「团队会让AI替代外判去完成一些比较简单、重复的工作，从而降低成本。」他指出，公司一直有在使用AI相关工具，尤其在AI绘图上，目前的AI工具技术已相当成熟，无论在速度还是价格上都更具优势。

印度IT外判产业大受冲击

中国只是一个缩影，全球外判行业看似都将面临AI技术的冲击。以印度为例，该国规模曾达3,000亿美元的IT外判产业，正面临人工智能带来的冲击。早在2月初，当地科技股便经历前所未有的抛售潮，事缘AI公司Anthropic旗下的Claude推出一款新工具，声称可自动化处理法律、合规及数据流程等关键业务，直接冲击这类劳动密集型行业的商业模式。

过去35年，印度软件产业创造了数百万个白领职位，催生了一个雄心勃勃且购买力强劲的新中产阶级。然而不少科技公司已就IT服务可能在2030年前消失发出警告，例如Anthropic则预警，AI可能消灭50%的入门级白领职位。

菲律宾25%就业人口受影响

菲律宾是另一个重灾区。国际劳工组织（ILO）最新研究简报估计，菲律宾约有1,270万名劳工，正面临某种程度被人工智能取代的风险，相当于该国超过四分之一的就业人口，在东盟经济体系当中比例最高，而女性正处于这波技术冲击的核心。

该组织分析，女性受人工智能影响的比率是男性的两倍，尤其是在文书、行政及服务岗位的年轻、受过教育女性。国际劳工组织警告，人工智能的风险并非性别中立，若缺乏针对性干预，人工智能可能加剧妇女及青年现时已面对的不平等现象。

在不安情绪中，也有印度IT巨头试图安抚市场，称担忧被夸大。凯捷集团旗下WNS的行政总裁穆鲁格什（Keshav Murugesh）表示，AI可能创造更多就业机会，技术将创造一个与现今不同的商业模式，为雇员提供合适的长期机会。

寻求「更便宜AI」 非更便宜人力

理大应用社会科学系助理教授区倬豪认为，数字化技术正从根本改变企业的外判决策模式。他指出，传统外判主要基于劳动力成本考量，企业倾向将呼叫中心等业务外判至菲律宾、印度等薪资较低国家，但这些产业目前正面临生存危机。企业如今更多转向利用AI节省劳动成本，寻求「更便宜的AI」而非更便宜的人力。

区倬豪认为，AI很可能会加剧社会不平等，这种不平等在个人及国家层面都会显现。以个人层面来说，出身优越的人更容易获得学习AI机会。以国家层面来说，依赖呼叫中心等行业的国家，更易受AI冲击而进一步落后。

专家倡政府加强监管及培训

被问及AI对劳工权益影响，区倬豪坦言，早在AI出现之前，有些企业已采用非标准雇佣合约降低成本，新技术只会刺激企业进一步削减成本。他建议加强政府监管，为失业人员提供技术培训，并扶持那些必须靠人类本能、感觉、同理心与创意的行业。他认为AI出现正值ESG讨论升温，政府可借此鼓励企业平衡效率与可持续发展，造福社会。