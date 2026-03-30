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「DeepSeek崩了」成内地热搜 网页及App服务一度异常 历时近12小时

商业创科
更新时间：09:45 2026-03-30 HKT
发布时间：09:45 2026-03-30 HKT

据内媒报道，DeepSeek官方服务状态网站显示，DeepSeek网页及App服务出现重大中断。根据事件报告显示，DeepSeek于昨晚（29日）21时35分发现网页及App服务异常，并进行调查，其后于23时23分解决该事件。

DeepSeek一度无法回应
DeepSeek一度无法回应

此外，DeepSeek今早（30日）凌晨00时20分，再对网页及App性能异常问题进行调查。截至今早9时13分，DeepSeek表示已完成修复，目前正处于监控状态。

值得注意的是，「DeepSeek崩了」更一度冲上内地社交媒体微博的热门热搜。

相关文章：DeepSeek据报快推V4版本 打破惯例未提前开放予Nvidia等美晶片商

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