香港拟豁免私募对冲基金经理表现费税款 业界：将颠覆行业游戏规则

据彭博报道，香港政府正接近提出一项税务修订，拟豁免私募股权基金及对冲基金经理从附带权益（Carried Interest）及表现费（Performance Fees）所得收益缴纳税款。业界人士直言，此举若涵盖对冲基金，将成为颠覆行业游戏规则的改变者。

根据3月2日提交予立法会的建议文件，这项免税优惠将同时适用于企业及个人税务层级。透过将豁免范围扩大至个人，香港期望能够吸引更多顶尖资产管理人才落户香港，以面对新加坡、杜拜等其他金融中心的激烈竞争。

报道指，政府目标在今年上半年向立法会提交相关法案，并计划将规则追溯适用于2025年。

Alvarez & Marsal Tax香港区董事总经理Adam Williams表示，如果这项税务优惠得以落实，将为合资格私募股权经理提供明确性，使其无论基金注册于何地，均可在香港享有附带权益豁免。

他更指出，虽然具体细节仍有待确认，但部分对冲基金仍有机会透过重组架构来享受免税附带权益，这将成为资产管理行业该领域的游戏规则改变者。

现行0%税率仅限私募股权

目前，香港的0%优惠税率仅适用于私募股权投资的附带权益，且在实际申请操作上相当繁复。附带权益是指私募股权或创投基金的普通合伙人，作为其投资管理服务的回报而分成的利润。而对冲基金传统上按投资利润的20%收取表现费用，但近年面临压力，需满足包括基金净值超越「高水位线」等条件。

今年的《财政预算案》中已宣布，将扩大基金免税制度的涵盖范围至单一投资者基金。3月提案亦建议文件进一步提议将退休基金及捐款基金纳入优惠范围。此外，提案亦拟将更多类别资产列为合资格投资项目以享征费减免，包括数位资产、保险连结证券、碳信用、贵金属及特定大宗商品。

财经事务及库务局局长许正宇重申，政府计划将税务宽减延伸至家族办公室及私募信贷基金。同时，若企业选择透过香港进行内部现金管理，政府亦拟为企业财资管理提供税务优惠。