中投公司据报重新向美国资管机构进行配置 已与黑石及TPG展开洽商

据彭博报道，总资产规模达1.57万亿美元的中国的主权财富基金中投公司（CIC），在削减对美国敞口数月后，正重新考虑向美国资产管理公司配置资金。

报道引述知情人士指，随著中美紧张局势有所缓和，中投公司近几周与包括黑石集团（Blackstone ）和TPG在内的公司进行了洽谈。消息人士指，在美国上月对伊朗发动攻击、使中国的一个贸易伙伴陷入战争后，部分讨论一度中断。

CIC数月前出售了约10亿美元的美国基金份额，这些基金由包括凯雷集团（Carlyle Group）在内的多家管理公司营运。该基金曾表示，其投资决策基于商业和市场考量。

报道指，曾持有黑石和摩根士丹利大量股份的CIC若重返美国市场，对正在寻找新客户、并因高利率和低回报而集资周期延长的资产管理公司而言，将是一个受欢迎的消息。