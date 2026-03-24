Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

OpenAI传以17.5%高额保底回报招揽私募基金 组合资抢攻企业市场

商业创科
更新时间：15:05 2026-03-24 HKT
发布时间：15:05 2026-03-24 HKT

据路透社引述消息报道，ChatGPT开发商OpenAI正积极拉拢私募基金建立合资公司，并开出高达17.5%的保底回报及优先股权益等条件，远较主要竞争对手Anthropic丰厚，冀借此筹集新资金并加速企业级AI产品的落地应用。

消息指，OpenAI向私募基金提供优先股权益，并保证最低回报率达17.5%，远高于一般优先股工具的水平。此外，OpenAI更提供使用其最新AI模型的特权，以争取包括TPG及Advent在内的投资者加入其合资公司。相比之下，Anthropic面向企业级市场的私募股权交易则未有提供类似的回报承诺。

发掘庞大客户群 冀为年内IPO铺路

目前OpenAI与Anthropic均争取与私募基金建立合作伙伴关系，此类合作将使其能够迅速将AI工具引入至私募基金旗下数以百计的成熟企业中，有助提升其模型的采用率，更能大规模增强客户黏性。

波士顿咨询公司（BCG）AI部门的Matt Kropp指出，目前业界正展开一场争夺，力求锁定最多的企业客户和业务团队。一旦企业将定制的AI模型整合至系统中，便很难转投竞争对手阵营。他更表示，「这里蕴藏著巨大的扩展潜力。」

此外，合资公司有助吸收部署工程师为客户定制模型的庞大前期成本，从而减轻OpenAI及Anthropic在上市前的财务压力，并提供更清晰的财务分部报告，为两间公司最快于今年内启动IPO的计划增强说服力。

部份私募却步 忧欠缺长远利润

据悉，至少两家私募基金已决定不参与其中，主要忧虑合作伙伴关系的经济效益、灵活性及利润前景。全球最大软件投资公司之一的Thoma Bravo亦决定退出。他质疑，与AI公司建立合资公司的长远利润前景，并指出其投资组合中的许多公司已在使用AI工具。

部分投资者指出，在科技股估值回落的背景下，这类合资公司未必能产生额外收入，实际回报或取决于能否取得董事局席位、股权或其他仅限领投方享有的经济条款。
 

↓即睇减息部署↓

↓即睇减息部署↓

最Hit
宏福苑听证会︱第三日聆讯进行 3名宏福苑居民将以证人身份作供
宏福苑听证会︱宏福苑女证人忆述逃生经过四度落泪 冀能将真相呈现︱持续更新
社会
4小时前
特朗普再引股市震荡 发帖前突现47亿异常期货大单 交易员怒轰：有人瞬间暴富
特朗普再引股市震荡 发帖前突现47亿异常期货大单 交易员怒轰：有人瞬间暴富
股市
5小时前
月入逾$5万已婚港男 享受不求上进生活 准时放工食两餸饭 讲金句为财富自由下新定义｜Juicy叮
月入逾$5万已婚港男 享受不求上进生活 准时放工食两餸饭 讲金句为「财富自由」下新定义｜Juicy叮
时事热话
2小时前
萧芳芳前夫秦祥林移美后罕曝光 身材发福头发全白仍有型 一代小生曾跟林青霞订婚
萧芳芳前夫秦祥林移美后罕曝光 身材发福头发全白仍有型 一代小生曾跟林青霞订婚
影视圈
7小时前
长者「两蚊两折」北上深圳攻略！新乘车优惠贵几多？港铁/巴士/小巴新车资一览
长者「两蚊两折」北上深圳攻略！新乘车优惠贵几多？港铁/巴士/小巴新车费一览
生活百科
2026-03-23 10:58 HKT
星岛申诉王 | 德福五尸案单位 起拍价230万 投资者捞底 盘点香港「超级凶宅」
星岛申诉王 | 德福五尸命案凶宅单位230万起拍价 投资者趁机捞底 盘点香港「超级凶宅」
申诉热话
8小时前
内地政府推酒店住宿补贴优惠！深圳1地区最多减￥500 指定网上平台供应（附领券步骤）
内地政府推酒店住宿补贴优惠！深圳1地区最多减￥500 指定网上平台供应（附领券步骤）
旅游
2026-03-22 12:00 HKT
港人花逾400万建澳洲新屋 融入日系美学 特设「落尘区」让当地人除鞋
港人花逾400万建澳洲新屋 融入日系美学 特设「落尘区」让当地人除鞋
家居装修
10小时前
TVB离巢花旦传恋富贵猛人生活奢华 半山豪宅拥无敌景观巨厅深不见底 旧爱破产疑致豪门梦碎
TVB离巢花旦传恋富贵猛人生活奢华 半山豪宅拥无敌景观巨厅深不见底 旧爱破产疑致豪门梦碎
影视圈
2026-03-23 09:00 HKT
42岁前港姐关伊彤亲证离婚结束14年婚姻 被嘲「乜水」霸气反击：唔知就唔使留言
42岁前港姐关伊彤亲证离婚结束14年婚姻 被嘲「乜水」霸气反击：唔知就唔使留言
影视圈
5小时前