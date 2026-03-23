3香港伙冠忠推「环岛中港通巴士通行证」 月费最低38元

和记电讯（香港）（215）旗下3香港及3SUPREME宣布，与冠忠巴士集团旗下「环岛中港通」合作，推出「环岛中港通巴士通行证」增值服务，客户每月低至38元，即可享一程跨境直通巴士车票，适用于深圳、珠海、广州、佛山等内地城市，过百条指定路线，车票正价每张约50至300元不等，折扣最高达一三折。

根据入境处数据，近月每逢星期五平均逾30万香港居民出境北上，反映北上过周末已成新常态。3香港年前已推出5G数据三地自「游」行月费计划，配合一卡两号及内地漫游全网通等服务。是次新增生活化增值服务，除原有5G数据三地月费计划客户外，所有3香港及3SUPREME客户均可选用。

客户选用服务后，须于My3或3SUPREME App登记AlipayHK内的「环岛中港通」官方小程序帐户，每月可于官方小程序获得「每月兑换劵」，并于小程序内换取所需车票。