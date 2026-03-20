中信银行去年多赚3% 增派末期息12%
更新时间：21:46 2026-03-20 HKT
发布时间：21:46 2026-03-20 HKT
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中信银行(998)公布，去年度股东应占净利润706.18亿元(人民币，下同)，按年增长2.98%，每股盈利1.2元，增派末期息12.1%至每股0.193元，全年派息则增7.4%至每股0.381元。
不良贷款率1.15% 下降0.01个百分点
去年该行录得经营收入2126.36亿元，按年下跌0.3%。其中利息净收入下跌1.5%至1444.69亿元，净息差收窄14个基点至1.63%；非利息净收入增长2.4%至681.67亿元。
截至去年底，不良贷款余额672.16亿元，比上年末增加1.1%；不良贷款率1.15%，进一步下降0.01个百分点；贷款拨备率2.33%，下降0.1个百分点；核心一级资本充足率9.48%，下降0.24个百分点。
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