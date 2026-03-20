Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

中信银行去年多赚3% 增派末期息12%

商业创科
更新时间：21:46 2026-03-20 HKT
发布时间：21:46 2026-03-20 HKT

中信银行(998)公布，去年度股东应占净利润706.18亿元(人民币，下同)，按年增长2.98%，每股盈利1.2元，增派末期息12.1%至每股0.193元，全年派息则增7.4%至每股0.381元。

不良贷款率1.15% 下降0.01个百分点

去年该行录得经营收入2126.36亿元，按年下跌0.3%。其中利息净收入下跌1.5%至1444.69亿元，净息差收窄14个基点至1.63%；非利息净收入增长2.4%至681.67亿元。

截至去年底，不良贷款余额672.16亿元，比上年末增加1.1%；不良贷款率1.15%，进一步下降0.01个百分点；贷款拨备率2.33%，下降0.1个百分点；核心一级资本充足率9.48%，下降0.24个百分点。

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
返新工即中六合彩三奖 幸运儿落注时因一念之差 中奖同时痛失6万彩金 网民4字真言告诫免招损｜Juicy叮
返新工即中六合彩三奖 幸运儿落注时因一念之差 中奖同时痛失6万彩金 网民4字真言告诫免招损｜Juicy叮
时事热话
11小时前
公屋首派即中「六合彩」！4人家庭获派453呎港岛大单位 港妈亲解「加大」原因
公屋首派即中「六合彩」！4人家庭获派453呎港岛大单位 港妈亲解「加大」原因
生活百科
2026-03-19 15:43 HKT
李泽钜获李嘉诚赠爱表「戴廿几年」 原来唔系精工或Citizen
李泽钜获李嘉诚赠爱表「戴廿几年」 原来唔系精工或Citizen
商业创科
23小时前
「星钻服务大奖2025」颁奖礼圆满结束 表扬业界翘楚 迈向服务新世代
活动资讯
3小时前
湾仔新餐厅逆市爆红！晚市现超长排队人龙 网民好奇「咩名堂？」 原来系呢间过江龙……
湾仔新餐厅逆市爆红！晚市现超长排队人龙 网民好奇「咩名堂？」 原来系呢间过江龙……
饮食
2026-03-19 16:49 HKT
TVB「离巢视后」惊爆有长期病患  厚重包扎触目惊心已多次治疗  事业陷僵局情路坎坷
TVB「离巢视后」惊爆有长期病患  厚重包扎触目惊心已多次治疗  事业陷僵局情路坎坷
影视圈
5小时前
楼上狂倒水将军澳街坊无符 过来人好言相劝无改善 自爆曾冒险做一事 吓退自私精｜Juicy叮
楼上狂倒水将军澳街坊无符 过来人好言相劝无改善 自爆曾冒险做一事吓退自私精｜Juicy叮
时事热话
8小时前
潘焯鸿诈骗案│消息：警拘资深传媒人潘小文 早年曾任潘焯鸿助手
潘焯鸿诈骗案│消息：警拘资深传媒人潘小文 早年曾任潘焯鸿助手
突发
9小时前
浪子视帝」爆粗呼唤亲母？母亲患病入院感愤慨  过亿财产重新安排褫夺妈妈一权利
「浪子视帝」爆粗呼唤亲母？母亲患病入院感愤慨  过亿财产重新安排褫夺妈妈一权利
影视圈
12小时前
02:51
宏福苑听证会｜警方可靠情报显示 有黑社会经营顾问及承建商参与大维修 充斥串通、贪污、秘密共识 ｜持续更新
社会
12小时前