OpenAI据报整合ChatGPT推桌面版「超级App」抢夺Anthropic企业客户

据《华尔街日报》报道，OpenAI正计划将旗下产品ChatGPT、程式开发平台Codex及浏览器Atlas，整合为一款桌面版的「超级应用程式」（Superapp）。OpenAI 表示，公司致力在这款新超级应用中打造所谓的「代理型」AI 功能，让AI系统能够在使用者的电脑上自主执行多种任务，包括撰写软体与分析资料。OpenAI高层希望，将旗下产品整合至单一应用程式，有助于精简资源配置，以应对竞争对手Anthropic的强势崛起。

产品未引起共鸣 公司内部失焦点

报道指，此次变革将由OpenAI应用程式主管Fidji Simo主导，并致力于协助公司的销售团队推广这款新产品。而目前负责运算事务的总裁Greg Brockman则将协助产品重组及相关架构调整。此举标志着OpenAI战略的重大转变。去年，OpenAI推出一系列独立产品，但这些产品未能引起用户共鸣，有时甚至导致公司内部缺乏焦点。

Fidji Simo发给员工的内部信中直言，「我们意识到过去将精力分散在太多应用程式和技术堆叠上，我们需要精简。这种碎片化一直拖慢我们的步伐，令我们难以达到预期的品质标准。」

OpenAI已进入「红色警戒」状态

据悉，OpenAI高层近期一直审视产品组合，并评估哪些项目应降低优先级。Simo在上周的全员大会上更指出，鉴于Anthropic在企业及程式开发客户市场取得快速成功，公司绝不能被「支线任务」分散注意力。他表示，公司已进入「红色警戒」（Code red）状态。

虽然拓展企业销售起初并非OpenAI的核心，但在见证Anthropic旗下Claude Code及Cowork产品的突破性成功后，OpenAI重新加强这方面的投入。由于两间初创公司均考虑最快于今年底申请公开上市，双方目前正互相竞争，以达到向投资者承诺的进取收入成长目标。

OpenAI发言人表示，预计未来几个月内将率先为Codex应用程式加入新的「代理」功能，协助处理程式开发以外的生产力任务，随后再将ChatGPT及Atlas浏览器整合至该超级App中；至于手机版ChatGPT则维持不变。Simo在内部信中强调，这是一个将最强大的AI消费者应用与最强大的代理应用结合的机会，并真正利用OpenAI的消费者规模，为所有人提供代理能力。