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小米发布新一代SU7 雷军：未来三年大模型、具身智能及AI至少投入600亿

商业创科
更新时间：22:47 2026-03-19 HKT
发布时间：22:47 2026-03-19 HKT

小米（1810）正式发布新一代电动车「小米SU7」，董事长兼首席执行官雷军在发布会上表示，未来3年预计在大模型、具身智能、AI应用等领域至少投入600亿元（人民币，下同），今年在AI领域的研发和资本投入将超过160亿元。

新一代SU7 21.99万元起

小米指，新一代SU7已正式上市，其中新SU7标准版定价21.99万元起，新SU7 Pro定价24.99万元起，新SU7 Max定价30.39万元起。雷军表示，安全高于一切，小米汽车将持续投入，「立志打造同档最安全的车」，期望成为真正的「新一代驾驶者之车」。

发布三款自研大模型 MiMo-V2-Pro全球排第8

雷军在发布会上同时宣布，小米正式发布三款自研大模型，包括面向Agent时代的旗舰基座模型Xiaomi MiMo-V2-Pro、全模态大模型Xiaomi MiMo-V2-Omni和语音大模型Xiaomi MiMo-V2-TTS。

雷军：小米AI领域较低调

雷军表示，小米在AI领域上相对比较低调，实际进展可能比大家看到的要快很多。小米指，Xiaomi MiMo-V2-Pro在全球权威大模型综合智能排行榜Artificial Analysis上，位列全球总榜第八、按品牌排名全球第五，排名超过xAI的Grok。

小米指，未来将长期深耕AI、机械人、晶片等硬核科技赛道，全面拥抱AGI，推动AI从虚拟空间走向物理世界。

另外，小米两款人车家全生态新品已开售，全新Xiaomi Book Pro 14定价8499元起，首销优惠500元；全能运动长续航手表Xiaomi Watch S5定价1199元起，首销优惠100元；两款产品均支持国补。

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