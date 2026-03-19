李泽钜获李嘉诚赠爱表「戴廿几年」 原来唔系精工或Citizen
更新时间：22:19 2026-03-19 HKT
发布时间：20:11 2026-03-19 HKT
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长江集团近日发放主席李泽钜一张近照，见他配戴的名表与以往不同，一问之下，发现原来是爸爸李嘉诚的一份传承礼物。
当年接棒董事总经理礼物
李泽钜过去拍摄的硬照，一向配戴圆形钢带表，但近日长江集团的近照见到他戴上长方形、鳄鱼皮带名表。在业绩会上，被问及名表是否限量版，他则称不知道，但娓娓道来背后一段故事：「只表系我爸爸（李嘉诚）送畀我，都几有意义，𠮶时佢将董事总经理职位交畀我时嘅礼物，唔觉唔觉都戴咗廿几年，董事总经理都负责咗廿几年。」
爱彼限量名表 具收藏价值
长和系创办人李嘉诚一向出名爱用精工表（SEIKO），亦曾转用Citizen表，普遍较平价，主要看中其可以粗戴，活动时不用顾忌。而他送给儿子的这款手表，是瑞士品牌爱彼（Audemars Piguet）的经典Regulator Museum Collection。据二手拍卖网介绍，这款表在2000年前后制造，设计展现出Art Deco装饰艺术风格，白金款色只有限量2000只，具收藏价值。
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