李泽钜指科技正推动商业社会颠覆性转变 将现大量并购机会

长和系主席李泽钜表示，科技急速发展，将为商业社会带来颠覆性转变，同时出现很多收购机会。他指，该集团目前财务及流动资金正处于「按计划之中最稳健时候」，有条件应对各项挑战，亦容易把握机会。

多元业务较易管理风险 油价升对能源业务有利

李泽钜在业绩会上表示，长江集团作为一家跨国企业，在世界各地拥有多元化业务，对环球局势较易作出风险管理，「宏观挑战或者会影响部分业务，但系其他业务又会有好增长」，举例指油价上涨有助旗下能源公司Cenovus Energy将成业务亮点。他续称，该集团拥有多元化业务及地域分布，目前财务及流动资金正处于「按计划之中最稳健时候」，有条件应对各项挑战，亦容易把握机会。

相关新闻：长和去年基本盈利升7% 末期息多派6% 李泽钜：地缘政治令出售港口磋商更复杂

「规模、效率及科技」成企业竞争力重点

他指出，以宏观角度向前看，规模、效率及科技，将是增强企业竞争力的重点，市场整合可能造成人力及资源重新配置，「世界日日变、政治越嚟越复杂、科技迅速发展，转变将会系颠覆性，同时商业社会会出现好多并购机会。」

李泽钜：有银弹一定会做嘢

李泽钜指出，长江集团财务非常健康，并无出售资产压力，反而具备收购能力，举例指他于长江基建（1038）业绩报告上提及其「世界级基建资产组合蕴藏深厚价值」，包括出售英国配电商UK Power获得近6倍投资回报，当交易完成后，「有钱喺度、有咁靓银弹，一定会做嘢。」

相关新闻：长实全年核心溢利及末期息增3% 指本港楼市回复动力 续受政策及利率主导

在尊重合约精神国家投资

对于收购计划，他称，将会继续投资在尊重合约精神、有完善法律制度保障投资的国家，项目需提供长期稳定现金流，当项目符合较高内部回报率，必然有兴趣，但重申「格言系坚守财务纪律、耐心，从来唔会有志在必得心态」。

港口交易持续商讨

在港口争议及交易方面，长和联席董事总经理兼财务董事陆法兰表示，长和与巴拿马港口公司持续咨询法律顾问，诉诸一切可行的国内及国际法律程序；至于全球其他港口交易方面，目前仍与潜在买家商讨，包括去年已邀请的中资投资者，将在适时公布进展。他指出，虽说仍未出售港口资产，但其业务仍录得非常强劲的增长。

霍尔木兹海峡封锁影响不大

市场关注中东局势，长和联席董事总经理黎启明称，霍尔木兹海峡被封锁的单一事件，对长和整体业务影响不大，而当航运业有长时间中断，往往推动仓储需求，该集团反而见到良好增长。

分拆电讯及零售业务上市未有决定

另外，对于有传长和分拆旗下电讯及零售业务上市，陆法兰与黎启明均指出，目前未有任何决定，该集团持续为每一个业务定期评估提升长期价值的机会，在适当时候会交代。