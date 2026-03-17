罗兵咸报告指61%金融机构AI占科技预算不足一成 投入缺口达40%

罗兵咸永道发布《AI助推中国内地和香港金融服务业焕新升级》报告，指出57%的金融机构正利用人工智能（AI）提升员工的工作效率，其应用倾向于辅助员工，而非用来裁减人手。调查又显示，61%的金融机构在AI投入占科技预算的比例不足10%，意味产业内AI投入与实际需求之间，存在30%至40%的缺口。

罗兵咸表示，报告指出了金融机构应用AI的主要用途，包括提升客户服务、诈欺风险侦测和预测分析等多个领域，而在银行、保险和资产与财富管理三大行业中，绝大多数受访者都认为AI是策略转型的驱动力，而不仅仅是效率提升的工具。受访者亦表示，AI项目带来的投资回报体现在降低风险、提高合规效率、增加收入和降低成本。

金融机构AI投资初步获15%回报 重视提升市场地位

罗兵咸永道中国金融服务业主管合伙人Matthew Phillips表示，受访机构已透过AI投资获得初步10%至15%回报，而在关注短期收益的同时，也更重视AI对提升市场地位、拓展策略发展空间、新增长机会的长期价值。

罗兵咸永道香港资产及财富管理行业主管合伙人关维端表示，AI的部署方式在不同行业之间存在差异，其中在银行业，反洗钱和合规工作占重要地位；在保险业，客户服务至关重要；而在资产管理领域，AI正被应用于投资和投资组合管理，以及风险管理和数据分析。

人才短缺及组织僵化阻碍AI部署

另外，报告又指出，AI的广泛部署面临许多限制，受访者认为，人才短缺和企业组织结构僵化，比预算或技术问题更阻碍AI的部署，仅29%的金融机构表示已经成功建立了「人工智能优先」的文化氛围。

罗兵咸：企业难找了解业务及精通演算法人才

罗兵咸永道中国人工智能咨询主管合伙人李德琳表示，受访者反映，他们面临的挑战是难以找到同时了解业务以及精通演算法的复合型人才。李认为，为现有员工进行培训和技能提升，对于建立AI优先的文化至关重要，同时还需要提供激励措施，鼓励将AI作为改革工具加以利用，此外高层管理人员以身作则，积极倡导AI也至关重要。

报告基于2025年10月至2026年1月期间，对内地及香港银行、保险及资产与财富管理行业，201名金融服务专业人士，进行调研及20次深度访谈。