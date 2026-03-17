建滔去年绩优增派息 百亿新项目陆续投产 料AI产值大幅提升

全球覆铜面板龙头建滔集团（148）及建滔积层板（1888）昨日公布全年业绩表现亮丽，两者股价今日分别升2.4%及3.6%，收报38.66元及23元。建滔集团主席张国荣表示，今年人工智能数据中心、机器人、算力需求保持强劲，AI电子玻璃纤维纱及AI电子玻璃纤维布等上游高价值原材料持续供不应求，集团将投资约100亿元在中国内地、泰国及越南布局多个新项目，并于今年第二季起陆续落成投产，预期AI产值将大幅提升，为公司创造更大价值。

去年基本纯利升207%

集团指出，AI等高端领域去年快速发展，相关新材料需求强劲，令集团覆铜面板及上游物料产品的单价普遍上升及销量录得增长，投资业务部门亦录得可观盈利。期内，基本纯利录49.8亿元，按年升207%；营业额录453.8亿元，按年增加5%。此外，集团多年来维持稳定派息回馈股东，末期股息及特别末期股息按年增51%至每股1.51元。

建滔积层板方面，集团持续提升高端、高附加值产品销售占比，产品价格调涨，垂直产业链的成本优势及品质控制见效，投资业务部门的利润也录得增长。集团2025年营业额按年上升10%至204亿元；基本纯利升85%至24.9亿元；末期股息及特别末期股息按年增6%至每股53仙。

特种电子玻璃纤维纱供不应求

集团提到，高端通信领域，尤其是应用于5G及5.5G、AI伺服器、芯片封装等的特种电子玻璃纤维纱持续供不应求，为满足高频高速算力终端不断增长的市场，已于广东省多线前瞻布局，新建或扩建厂房正在全速施工，预计今年至明年如期投产。

其中，清远市园区今年上半年增加3个窑炉，生产低介电常数及低膨胀系数电子玻璃纤维纱，并计划再增建8个生产低介电常数、低膨胀系数及石英电子玻璃纤维纱，令园区生产特种电子玻璃纤维纱窑炉总数增至12个，进一步提升建滔高端产品的市场占有率。

韶关工业园区项目料第三季投产

此外，韶关市占地超过23公顷工业园区进度理想，年产7万吨电子玻璃纤维纱项目，与毗邻年产9,600万米电子玻璃纤维布项目，预计2026年第二季同步竣工、最快第三季正式投产。届时集团电子玻璃纤维布总产能，将提升至每年约9亿米，能有效缓解下游产品的产能瓶颈。

为配合AI材料一站式生产发展方向，集团亦正于开平市园区一幅21公顷用地上全速扩建，以期提高覆铜面板及印刷线路板产能。新覆铜面板厂可年产240万张，主要生产M6级或以上高端板材，项目预计于2027年年中投产。邻近的印刷线路板厂可年产250万平方呎，将于2027年上半年落成，主要生产多层印刷线路板及多层数的高密度连接板（HDI），应用于制造高端AI产品。

