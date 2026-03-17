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苹果推耳罩式耳机AirPods Max 2 降噪效能增1.5倍 支援实时翻译

商业创科
更新时间：12:42 2026-03-17 HKT
发布时间：12:42 2026-03-17 HKT

苹果公司（AAPL）周一正式发布耳罩式耳机AirPods Max 2，为高端音响产品线带来重大更新。新机搭载H2晶片，降噪效能较初代提升1.5倍，并引入多项AirPods Pro系列独有功能，售价为549美元，香港售价则为4,599元。

对话感知可自动降低音量

据彭博引述消息报道，是次升级最大亮点在于内部晶片换上H2晶片，以支援实时翻译功能，即用户面对面交谈时可即时获得语音翻译；同时对话感知会在用户开口说话时，自动降低音量，无需手动暂停音乐。

此外，新机新增适应性音频，能因应环境自动调节降噪强度；「降低高音量」功能则可减弱警笛声、地盘噪音等刺耳声响对耳朵的冲击。

麦克风系统标榜「录音室级别」

苹果同时强化AirPods Max 2的麦克风系统，标榜达「录音室级别」音质，并降低无线延迟，改善游戏时的声画同步表现。

AirPods Max 2将于3月25日开放预订，预计4月初正式发售。新机提供五款配色选择，包括蓝色、紫色、橙色、午夜色及星光色（淡金色）。

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