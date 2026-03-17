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Nvidia推NemoClaw「为龙虾增安全栏」 料OpenClaw让企业IT文艺复兴

商业创科
更新时间：11:05 2026-03-17 HKT
发布时间：11:05 2026-03-17 HKT

Nvidia宣布推出专为OpenClaw代理平台设计的NemoClaw堆叠，允许用户添加隐私和安全控制。集团CEO黄仁勋表示，OpenClaw为所有人开启了AI下一个前沿领域，并成为史上增长最快的开源项目。他又指，Mac和Windows是个人电脑的作业系统，而OpenClaw则是个人AI的作业系统；甚至形容为「企业IT的文艺复兴」，一个原本2万亿美元规模的产业，即将增长为数万亿美元规模，从提供工具转向提供专业化的AI智能体服务。

将安全性融入企业级版本

OpenClaw由Peter Steinberger开发，该平台用户可透过WhatsApp、Discord等应用程式，在个人设备上运行由不同AI模型驱动的代理，并能代表用户透过电脑执行各种任务，并使用用户现有的数据。然而，正因为它能控制笔记型电脑或桌上型电脑，并存取敏感数据，也引发了特定的隐私与安全疑虑，同时导致企业使用OpenClaw时出现挑战。

Nvidia最新则宣布与Peter Steinberger合作将安全性融入企业级版本，并推出了NeMo Claw、OpenClaw及NeMo Cloud。其中NeMo Claw基于OpenClaw的企业级参考框架，集成Nvidia全套智能体AI工具包；Open Shield已集成至OpenClaw，提供策略引擎、网络护栏、隐私路由，确保企业数据安全的Open Shield；而NeMo Cloud则与所有SaaS企业的策略引擎对接，并可下载使用。

黄仁勋预料，在OpenClaw出现后，每一家SaaS公司都将转变为AaaS（Agentic as a Service，智能体即服务）公司，不只是提供工具，而是提供专精特定领域的AI智能体。

预言未来工程师获token配额

另外，黄仁勋预期，未来Nvidia每一位工程师都将拥有年度token预算，他们的年薪可能是几十万美元，而Nvidia会额外给他们相当于薪资一半的token配额，让他们的产出放大10倍，而「入职附带多少token配额」亦已经成为矽谷的新晋招聘话题。

他进一步指，每家企业未来都将既是token的使用者，也是token的生产者。黄仁勋重申，OpenClaw的意义不可低估，和HTML、Linux一样重要。

在自定义智能体（Custom Claw）方面，黄仁勋称提供了Nvidia自研的前沿模型，当中包括大型语言模型Nemotron、世界基础模型Cosmos、通用人形机器人模型GR00T、自动驾驶Alpamayo、数字生物学BioNeMo，以及AI物理Phys-AI。他表示，Nemotron 3在OpenClaw中名列全球三大最佳模型之列，而Nemotron 3 Ultra将成为有史以来最强的基础模型，支持各国构建主权AI。

成立Nemotron联盟 推进AI模型研发

同时，Nvidia亦宣布成立Nemotron联盟，投资数十亿美元推进AI基础模型研发，联盟成员包括：Black Forest Labs、Cursor、LangChain、Mistral、Perplexity、Reflection、Sarvam、Thinking Machines等。这些企业软件公司加入，会将NeMo Claw参考设计和Nvidia智能体AI工具包整合到自身产品中。

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