和电香港指「世界Plan」反应良好 旅游推动业绩增长 OpenClaw技术尚未成熟

中东战事未见降温，和记电讯香港（215）行政总裁何伟荣表示，中东地区局势确实会对当地漫游服务产生影响，不过目前业界数据显示，即将来临的复活节期间本港出行预订情况显示需求已经恢复，会持续观察中东战事对「世界Plan」后续影响。他强调，该公司「世界Plan」的优势在于覆盖全球，用户如果不去中东，还可以选择欧洲、南美、美洲等其他目的地，套餐具备弹性，正深受市场欢迎，冀刚刚的优化版「世界Plan」市场反应较去年推出时更佳。

3品牌多国布局 漫游费率更优惠

去年和记电讯漫游服务收入按年升31%至8.55亿元，何伟荣指出，「世界Plan」确实发挥了重要贡献，同时香港出境旅游需求强劲，也带动业务增长，加上「3」品牌在欧洲多国都有布局，帮助公司获得了更优惠的漫游费率和服务资源。

资本支出维持4亿至5亿 息口变化影响小

对于今年的资本支出和现金流，和记电讯香港财务总裁吴汝铿预期，新财年资本支出预算约4亿至5亿元，与往年相若，公司现金流充裕、没有负债，利息环境变化对公司影响亦较小。吴续指，公司财务健康，虽然去年录得亏损，但是派息政策保持稳定，而且刚刚出售了表现欠佳的澳门业务，相信会有助公司的盈利情况。

港具备5.5G能力 探讨6G应用低空经济

对于6G网络发展，和记电讯香港技术及营运转型总裁梁丙曜指出，目前公司网络已具备5.5G能力，正在与各方探讨6G具体定义和使用、将如何帮助香港，探讨的应用场景主要是低空经济。不过现阶段而言，他指6G网络的成熟度仍处于科研状态，按照每1G需要10年的发展，预计2030年6G网络才有可能实现商用。

AI难替代人手 视合作伙伴提升效率

近期「OpenClaw」热潮兴起，梁丙曜指出，该公司有团队为客户提供IT咨询和AI解决方案服务，惟认为现时OpenClaw的技术未成熟，公司虽然不会主动推销不成熟的AI方案，但是会根据客户实际需求提供建议和提供定制服务。他续指，AI工具实际上并不能视为替代人员，而是只能将其作为合作伙伴，以提升质素和生产效率，现时客户对AI有较大需求，公司正从多个维度发展AI，例如投资购买GPU，为团队提供充足资源；公司内部AI培训总时长超过1000小时等，并直言公司目前没有AI人才缺口。