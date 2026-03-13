Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

腾讯被指抄袭「小龙虾」数据 创办人炮轰：抄袭兼推高伺服器成本 

商业创科
更新时间：17:29 2026-03-13 HKT
发布时间：17:29 2026-03-13 HKT

爆红开源AI代理软件OpenClaw（小龙虾）热潮席卷内地，惟有网民发现，腾讯（0700）旗下平台SkillHub未经沟通下，大量复制OpenClaw官方市集的数据。事件惹来OpenClaw创办人Peter Steinberger强烈不满，在社交平台X上点名炮轰腾讯「抄袭」，并指控其行为推高了伺服器成本。腾讯随即现身反驳，指其设立的是「镜像站」，反为对方节省逾99%的频宽。

网民揭腾讯SkillHub大量同步ClawHub技能包

事件起因于今日有网民于社交平台X上贴出截图，指腾讯推出的一个名为「SkillHub」的平台，将OpenClaw官方技能市集「ClawHub」上的全部技能包大量同步。

OpenClaw创办人Peter Steinberger随即发文回应，表示自己曾收过邮件，抱怨官方伺服器的速率限制过于严格，让他们抓取数据不够快。他指出，相关团队复制内容，却对专案毫无支持。他更直接点名腾讯混元的官方帐号质问，「可以帮忙支持下吗，而不是把我的伺服器成本推高到五位数字？」

腾讯：同步的数据仅有1GB

面对质疑，腾讯AI官方帐号公开回应，指SkillHub首周为内地用户提供高达180GB流量与约87万次下载，但实际从ClawHub官方来源同步的数据仅有1GB。腾讯亦强调，SkillHub一直有标明来源为ClawHub，且其团队成员本身就是OpenClaw的活跃贡献者，并表示愿意成为项目的更好赞助者。

不过，这番解释未能平息Steinberger的怒火。他直斥，在他看来，腾讯原本可以把 SkillHub 做成官方第五个镜像站，双向同步下载统计数据，甚至共享下载统计数据。而非连一封邮件都未曾发送，便直接推出镜像站点。

