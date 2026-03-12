港铁指物业发展收益补贴铁路兴建 毋需利用公帑 将采多元融资策略

港铁（066）现正推进六个新铁路项目，总投资约1400亿元。行政总裁杨美珍表示，沿用「铁路加物业」的发展模式，将物业发展资金入帐，用于补贴铁路兴建投入和铁路资产的维护、更新定期需要的项目，致使可以毋需利用公帑，仍能带来可靠及市民可负担的服务。

杨美珍指出，随著未来新车站落成，会带来新物业销售，以及推动人流与票务等收入，相信未来仍有多元化收益。

相关新闻：港铁去年少赚7% 末期息维持0.89元 六铁路项目总投资1400亿元

融资计划取决市况

对于资金来源，港铁财务总监樊米高指出，港铁在过去12至18个月进行了一系列融资，应付铁路大型铁路发展计划，未来的融资理念十分明确，「要有多元化资金来源、参与不同市场、考虑各类债券及银行」，而日后的融资规模或工具，将取决于市场情况。

票价调整尚待月底数据

票价方面，杨美珍指，港铁将根据可加可减机制调整，目前仍待本月底公布的运输业名义工资指数数据，才能作出计算。但她指出，机制下仍会根据家庭住户每月入息中位数变动而设置封顶，「等如加幅会再check（检查）一次先做得」，而过去9年中，有5年冻结票价。

家庭入息无变动 料今年再冻票价

由于去年港铁未达负担能力上限，仍有1.45%滚存加幅，而去年第四季家庭住户每月入息中位数，将与2023年相比，按年录得持平，意味今年港铁将再次冻结票价。

今年零售开局良好 旗下出租率近100%

港铁常务总监–物业及国际业务邓智辉表示，本港零售市道仍然有挑战，但今年开局表现较好，游客增加，本地消费亦有所上升，而港铁已整体租户组合，旗下商铺出租率接近100%，反映其传统铁路优势，希望有关势头持续下去。他续指，港铁针对部分商户表现仍然吃力，亦有作出一些租金援助，如撇除相关款项，租金收入水平与市场同步。

年内推锦上路及屯门上盖楼盘

物业发展方面，邓智辉指出，港铁因应未来庞大新铁路兴建计划，将继续推进新物业发展项目，今年度预计推售锦上路站上盖2期及屯门站上盖2期楼盘。他又指，该集团将审时度势，视乎整体市况及供应情况，会有序推地。