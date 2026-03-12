商汤「办公小浣熊」接入OpenClaw 设技能包如「龙虾钳」
商汤科技（020）宣布，旗下AI智能办公助手「办公小浣熊」，正式接入在OpenClaw，并与趋境科技共同推出AI Box一体化方案，为个人及微型企业提供安全、低技术门槛及低成本的AI办公解决方案。
商汤表示，将「办公小浣熊」的核心能力整合为「 Raccoon Skills」，具备Excel处理、数据分析、报告生成等能力，并发布至OpenClaw 生态。正在「养龙虾」的个人及开发者，可直接安装Raccoon Skills技能包，即可让OpenClaw调用这些功能，犹如为「龙虾」加上专门处理日常办公问题的「工作钳」。
伙趋境科技推AI Box
同时，商汤与趋境科技合作推出「本地部署 + 云端扩展」的AI Box，将OpenClaw、小浣熊能力与优化硬件整合，打造一台AI办公专用机。方案以OpenClaw作为智能体执行层，支援多入口接入、任务执行和自动化调度，依托办公小浣熊提供办公能力与云端扩展服务，并以趋境AI Box承接本地推理、设备部署与远程运作及维护支持。
