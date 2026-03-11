「AI龙虾」爆红：当AI开始控制你的电脑｜梁伟聪

最近「AI龙虾」在全球科技圈爆红。真正吸引人的，其实不是它的名字，而是它所代表的一种全新AI形态——AI Agent。就像《Iron Man》中的AI助手Jarvis一样，用户只需一句指令，AI便可以替你完成一连串操作，从整理文件、处理电邮，到远端操作电脑系统。这种「解放双手」的科技想像，正逐渐变成现实。然而，在享受便利之余，我们也必须先理解背后可能带来的风险。

过去几年，AI的发展速度极快。对不少人而言，与AI一问一答已经成为日常生活的一部分。从以前「逢事问Google」，变成现在「逢事问AI」。AI几乎无所不知，不但能提供答案，更可以一步一步教人如何解决问题，成为很多人处理资讯的第一工具。

所谓「AI龙虾」，其实是指OpenClaw，一款开源、本地优先的AI Agent智能体框架。简单来说，它就是现实版的Jarvis。AI不再只是回答问题，而是可以执行指令、整理档案、处理电邮，甚至远端操作你的系统。即使没有电脑背景的用户，也能透过简单指令完成过去需要技术人员处理的工作。

随着这类技术出现，中国近期亦出现所谓「养AI龙虾」的热潮。深圳龙岗区更推出扶持措施「龙虾十条」，包括提供免费部署补贴、三个月算力资源、大模型调用费三成补贴、最高千万元人民币的股权投资，以及AI工具开发与应用奖励等，希望吸引更多企业发展AI Agent技术。

然而，在热潮背后，我们不能忽略一个最根本的问题：AI Agent的权限。

与一般聊天型AI不同，这类智能体往往需要读取、调用甚至修改电脑中的资料与系统设定。一旦系统出现漏洞，潜在风险将远高于普通AI工具。

AI资安事故其实早已出现。OpenAI在2023年曾公开承认，ChatGPT因Redis开源套件漏洞，导致部分用户在对话介面中看到其他用户的聊天记录标题，甚至在极少数情况下，付费用户的信用卡资料后四码、电邮及付款地址被错误显示。

如果一个只负责生成文字的AI，都可能因为系统漏洞而泄露敏感资料，那么一个可以控制整部电脑的AI Agent，又怎能假设它永远不会出错？甚至不会成为黑客攻击的目标？

更值得注意的是，这类系统往往会与支付工具或身份系统产生更深层的连结。例如在内地，不少AI应用需要与微信支付、支付宝甚至电子身份系统绑定。便利背后，也意味著更高层次的风险。

一旦发生资安事故，问题可能不只是资料外泄。若黑客能透过系统漏洞控制电子钱包，即使金额不大，也可能导致帐户被冻结。对于高度依赖电子支付的用户而言，甚至可能连日常出门、用餐都受到影响。

企业使用这类工具时风险更高。以笔者的行业为例，港股市场过去亦曾出现公关公司因采用自家开发的新应用程式，而意外提前泄露客户财务资料，导致公司在公布业绩前出现异常股价波动。

新技术带来便利本来是好事，但在仍属实验阶段的今天，我们亦必须承认，这些AI工具的权限往往远超一般应用程式。

在众多防范方法之中，最务实的一个做法，或许是先准备一部独立电脑专门测试这类新技术。将AI Agent与日常工作系统完全分开，不仅可以降低资料外泄风险，也能避免AI误操作重要文件或系统设定。

科技进步从来无法停止，但在真正把「Jarvis」带进生活之前，我们或许需要先学会如何与它保持一点安全距离。

