福布斯富豪榜｜马斯克6.54万亿身家蝉联全球首富 特朗普靠加密币财富大增 中国首富排第几？

美国《福布斯》公布最新《全球亿万富豪榜》显示，全球富豪财富增长速度前所未见，今年共有3,428人上榜，较去年增加400人，创下自1987年榜单设立以来新高；全球亿万富豪的总财富亦达到创纪录的20.1万亿美元（约156.8万亿港元），较2025年的16.1万亿美元显著增长。《福布斯》表示，过去12个月全球平均每天新增超过1位亿万富豪，人工智能推动的股市繁荣让财富推升至前所未有的高度。

马斯克身家暴涨5000亿美元

Tesla创办人马斯克（Elon Musk）连续第二年蝉联全球首富，身家估计达8,390亿美元（约6.54万亿港元），成为史上首位身家突破8,000亿美元的富豪，其净资产在过去一年暴增约5,000亿美元，主要受惠于Tesla股价上涨，以及旗下太空探索公司SpaceX计划于2026年上市，并正朝著全球首位万亿美元富豪的目标迈进。

科技巨头主导富豪榜前五

排名第二位的是Google联合创办人Larry Page，身家约2,570亿美元（约2万亿港元），与马斯克差距甚远；其共同创办人Sergey Brin则以2,370亿美元（约1.85万亿港元）排名第三。亚马逊（Amazon）创办人贝索斯（Jeff Bezos）以2,240亿美元（约1.75万亿港元）位列第四，这是他自2016年以来首次跌出前三。Meta创办人Mark Zuckerberg则以2,220亿美元（约1.73万亿港元）排名第五。

此外，进入榜单前十名的还有排名第八的Nvidia创办人黄仁勋，身家约有1,540亿美元（约1.2万亿港元）；排名第九的「股神」巴菲特，身家有1,490亿美元（约1.16万亿港元）；以及排名第十的西班牙服装业巨擘奥尔特加，身家为1,480亿美元（约1.15万亿港元）。

张一鸣压倒钟睒睒成中国首富

中国富豪方面，字节跳动创办人张一鸣以693亿美元（约5,405亿港元）身家成为中国首富，全球排名第26位；其次为农夫山泉（9633）创办人钟睒睒，身家为681亿美元（约5,311亿港元），全球排名为第27位；腾讯（700）主席马化腾身家则为538亿美元（约4,196亿港元），全球排名第33位。此外，长和系创办人李嘉诚为香港首富，全球排名第42位，身家470亿美元（约3,666亿港元）。

特朗普靠加密货币 身家大增27%

值得留意的是，美国总统特朗普（Donald Trump）的财富亦录得显著增长，身家达65亿美元，较一年前增加14亿美元，增幅达27%。他在全球富豪榜中排名第645位，较2025年的第700位跃升55位。特朗普身家上涨主要归功于其加密货币交易，包括透过由他及其家族创立的加密企业World Liberty Financial发行代币，净赚约5.5亿美元，以及其纽约诈骗罚款被法院推翻。

Beyoncé及巴郡CEO新上榜

新上榜富豪方面，今年榜单新增390名亿万富豪，当中包括多位知名人士，例如音乐人兼企业家Dr. Dre、歌手碧昂丝（Beyoncé Knowles-Carter）、巴郡新任行政总裁Greg Abel、网球传奇Roger Federer，以及马斯克的弟弟Kimbal Musk等。

此外，今年共有89人跌出榜单，包括Shift4 Payments创办人兼现任美国太空总署（NASA）负责人Jared Isaacman，以及房地产大亨Charles Cohen等，另有39名亿万富豪于过去一年离世。

美国亿万富豪续居全球第一

从国家分布来看，美国继续位居全球第一，共有989名亿万富豪，总财富达8.4万亿美元，中国以539人排名第二，印度则以229人排名第三。

全球千亿美元富豪增至20人

另一方面，今年全球共有20人财富突破1,000亿美元大关，较去年的15人增加5人，而2017年时这一数字尚为零。这20位顶级富豪的总财富高达3.8万亿美元，占全球3,428名亿万富豪人数的0.5%，但却掌握接近五分之一的财富。

