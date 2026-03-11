Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

中远海控据报暂停巴拿马巴尔博亚港营运 发改委晤马士基及MSC负责人

商业创科
更新时间：15:37 2026-03-11 HKT
发布时间：15:37 2026-03-11 HKT

据路透引述巴拿马当地报章《La Prensa》报道，中远海控（Cosco，1919）已暂停位于巴拿马入口处的巴尔博亚港（Balboa port）营运。

空货柜必须退回码头

报道引述中远海控向客户发出通知指出，中远海控要求空货柜必须退回位于科隆省的曼萨尼约（Manzanillo）国际码头或科隆（Colon）货柜码头，但有关声明未有说明暂停的原因，也没有说明该措施是暂时还是永久。

报道提到，巴尔博亚港是中国、美国和巴拿马政府之间长达一年争端的核心港口之一。早前巴拿马最高法院裁定，长和（001）旗下子公司持有的港口营运合约无效。

另一方面，国家发展改革委外资司，与地中海航运公司（MSC）及马士基集团的有关负责人，进行工作会谈。

长和巴拿马两港口被马士基及MSC接管

早前长和在巴拿马经营的两个港口被当地政府接管，并由地中海航运及马士基旗下公司获得临时特许经营合约，分别管理克里斯托瓦尔港及巴尔博亚港。

相关文章：长和旗下港口公司向巴拿马政府索赔至少20亿美元 要求即时归还保密文件

长和全球港口交易将分拆进行 不涉巴拿马港口 习特会或成推动力

