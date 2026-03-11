内地掀用「龙虾」经营社媒赚钱 自行完成发布兼评论 小红书：严打AI托管吁检举

随着内地掀起OpenClaw（龙虾）热潮，字节跳动、腾讯（700）及阿里（9988）等科企也纷纷跟进相关技术，更有人称经营小红书是「龙虾」擅长的任务之一。据内媒报道，只需聊天一般的自然语言和简单设置，「龙虾」就可以自己完成小红书标题、文字、配图、发布以至评论的全部流程；甚至有指普通人用OpenClaw托管自媒体账号，可迅速「起号」、「涨粉」，靠AI批量做内容，用流量赚钱；不过，小红书已发公告表示，将严厉打击AI托管营运帐号。另一方面，有券商为保障公司网络与信息安全，禁止员工在公司电脑等资产环境中，安装和使用OpenClaw。

透过技术手段自动产生内容

小红书薯管家昨日（10日）已发布《关于打击AI托管营运帐号的治理公告》。公告指出，近期平台发现部分用户采用AI托管模式经营帐号，透过技术手段自动产生内容、发布笔记，并在评论、私讯、群组聊天等场景中模拟真人互动。

公告又指，数以亿计的用户在小红书平台上分享自己的生活经验，每一次真实的记录、每一次真诚的交流，共同构成了社区温暖的底色。因此，平台严格禁止任何利用科技手段模拟真人、进行非真实内容创作或虚假互动的行为。

根据违规程度警告或封锁

由即日起，平台将对AI托管类帐号实施治理措施，包括对于普通帐号偶发使用AI托管代写、代发笔记或进行互动，平台将根据违规程度，采取警告、限制内容分发等梯度处理措施；至于直接透过AI托管工具注册、发布、互动的帐号，或首页所有公开笔记均为AI托管代发的帐号，平台将予以封锁处理。

公告又呼吁使用者在创作过程中合理使用AI工具，坚持由真人分享真实经历与感受，共同守护社群的真实底色；如发现疑似AI托管帐号或相关内容，请第一时间透过检举按钮向平台回馈。

券商禁公司电脑用OpenClaw

另一方面，据内媒引述券商人士观点指出，智能化浪潮势不可挡，预计OpenClaw未来会在金融行业应用，并对行业变革产生重要影响，但目前存在信息安全隐患，并有至少两家券商内部发布相关风险提示。

其中一位中小券商人士指出，「我们IT部门对OpenClaw做了实际测试，发现风险还是不小。这两天就在内部发布了相关通知，提醒员工」。该券商内部通知，禁止在公司分配的电脑、生产及测试服务器、内部共享存储设备等所有公司资产环境中，安装和使用任何版本的OpenClaw程序；若员工在个人电脑上安装OpenClaw相关程序，亦严禁该设备接入公司网络环境。

此外，有券商亦提醒，OpenClaw潜藏巨大网络安全风险，包括但不限于权限滥用、核心信息泄露、开源底层安全漏洞、违规随意开放端口等，极易导致公司设备遭受恶意攻击、非法入侵，严重威胁公司网络与信息资产安全。

