Nvidia据报推开源AI代理平台「NemoClaw」瞄准企业软件市场

商业创科
更新时间：10:09 2026-03-10 HKT
发布时间：10:09 2026-03-10 HKT

据科技媒体《WIRED》引述消息报道，晶片龙头英伟达（Nvidia）正计划推出名为「NemoClaw」的开源AI代理平台，让企业软件公司能开发及调遣AI代理，为员工自动处理繁琐任务。值得注意的是，无论公司的产品是否运行在英伟达的晶片上，都可访问该平台。

赶下周GTC大会前推出

消息指，英伟达正赶及在下周于美国加州圣荷西（San Jose）举行的年度开发者大会（GTC）前，向企业软件公司推销NemoClaw。据悉，英伟达已接触Salesforce、Cisco、Google、Adobe及CrowdStrike等巨头寻求建立合作伙伴关系。

合作伙伴贡献代码换使用权

由于NemoClaw属开源项目，预计合作伙伴将透过为该项目贡献代码，以换取免费的早期使用权。此外，英伟达亦计划为这个新平台提供专属的安全及私隐工具。

英伟达推出的时机正值「Claws类」开源AI工具的兴起。这类工具能在用户电脑本地运行，执行连串任务，甚至具备自我学习及自动改进的能力。

黄仁勋曾高度评价OpenClaw

早前爆红的OpenClaw便因能自主完成工作任务而震撼全球，在代码托管平台GitHub上，OpenClaw的星标数目前达到逾29万，成为史上最受欢迎的开源基础软件项目。英伟达行政总裁黄仁勋更曾高度评价OpenClaw，称其为「这个时代最重要的软件发布」。

