AI数据中心初创Nscale获英伟达等投资 估值升至1139亿

商业创科
更新时间：17:41 2026-03-09 HKT
发布时间：17:41 2026-03-09 HKT

AI数据中心初创企业Nscale宣布，完成规模高达20亿美元（约156亿港元）融资，由挪威工业投资集团Aker ASA及风险投资机构8090 Industries领投，将Nscale估值推高至146亿美元（约1,139亿港元），跻身超级独角兽行列。同时，今次融资阵容亦包括英伟达（Nvidia）、Dell、联想及Nokia等科企，以及吸引华尔街机构如城堡证券（Citadel）、Jane Street、Point72及Astra Capital Management等参与。

该公司表示，新资金将用于加速其在全球的垂直整合AI基础设施部署，涵盖GPU运算、网络、数据服务，以至编排软件等领域，并进一步扩大工程及营运团队，以满足市场对大规模、企业级AI部署的急剧需求。

CEO：正经历第四次工业革命

Nscale行政总裁兼创办人Josh Payne形容，世界正经历第四次工业革命。他表示，未来5年AI将融入每个行业、每件产品及每份工作，推动药物研发、延长寿命、自动驾驶及生产力大幅提升，催生人类历史上最大规模的基础设施扩建浪潮。他亦强调，Nscale正引领这场基建扩张，正在构建市场赖以生存的基础，打造超级智能的引擎。

