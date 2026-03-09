腾讯云免费安装OpenClaw惹人龙 犹如新年派利是 马化腾：没想到这么火

随着内地掀起一场OpenClaw（龙虾）热潮，腾讯（700）旗下腾讯云上周五（6日）举办的免费安装活动引来长长的排队人龙，连带腾讯创办人马化腾也在朋友圈转发相关新闻时直言「没有想到会这么火」。

参与者年龄2岁至60岁也有

据内媒报道，腾讯云当日在深圳总部发起的一场OpenClaw免费安装活动，在短短数小时内已有数百个OpenClaw实例被成功部署至云端服务器，而且排队人群中不仅有核心开发者和学生，更出现了退休技术爱好者及替子女代领的家长。

由于参与者年龄从2岁至60岁也有，这种「全家总动员」的场景被戏称为「堪比新年发利是」，表明AI技术的受众群体正向大众市场全面渗透。

有别传统聊天仅能提供建议

报道提到，有别于传统聊天AI仅能提供建议，OpenClaw作为AI代理，核心能力在于「执行」，能将自然语言指令转化为实际电脑操作，无论是文件管理、浏览器自动化，还是数据抓取与表格制作，用户只需一句话，AI便能自主完成。

另一方面，OpenClaw的火爆亦迅速引发了云计算巨头的连锁反应，腾讯云、阿里云、京东云、火山引擎及百度智能云等龙头厂商已相继宣布上线OpenClaw云端极简部署方案，用户毋须再为复杂的本地环境配置头痛，而是一键完成安装。

