Nvidia据报停止生产中国市场H200晶片 产能转向Vera Rubin

商业创科
更新时间：15:26 2026-03-05 HKT
发布时间：15:26 2026-03-05 HKT

据英国《金融时报》报道，英伟达（Nvidia）已停止为中国市场生产H200人工智能晶片，并将台积电生产H200晶片的产能，转移至其新一代AI超级电脑Vera Rubin硬件。

报道指出，英伟达上周曾表示已获得美国政府许可，向中国客户出口小量H200晶片，但是次停产则反映出中国市场短期内难以实现H200晶片的实质性销售。

至于Vera Rubin则是英伟达今年发布的最新晶片架构，专为更复杂的AI系统而设计，而且OpenAI和Google等美国科企有强劲需求。

