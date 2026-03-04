阿里旗下千问32岁传奇林俊旸请辞 传并非自愿辞职 团队多人出走

阿里巴巴（9988）创办人马云与一众阿里及蚂蚁高层齐聚杭州云谷学校畅谈AI带来挑战和机会、并明言「人工智能时代已经快速到来」之际，阿里旗下千问大模型核心负责人、最年轻P10技术高管林俊旸，却突然于社交平台发文宣布离职，写上「me stepping down. bye my beloved qwen」（我卸任了。再见了，我亲爱的千问），而且未有披露去向，甚至有指不是自愿辞职。

阿里没公布接替人选

据内媒报道，阿里刚于周一晚上（2日）正式开源Qwen3.5系列4款小尺寸模型（0.8B/2B/4B/9B），并获得Tesla行政总裁马斯克公开评价，称其达到「惊人的智能水平」，但林俊旸随即宣布请辞，加上阿里目前还没有公布接替林俊旸的人选，反映事发比较突然。

郁博文等也被揭离职

另有报道指出，林俊旸的离职或与Qwen团队架构调整直接相关。署名为Qwen团队的Chen Cheng亦在转发帖文时透露，「我知道离开不是你的选择」。同时，Qwen后训练负责人郁博文也被揭正式离职。

除了林俊旸及郁博文外，据报Qwen团队近月有多位骨干相继出走，包括千问团队相关负责人惠彬原，以及Qwen3.5系列、Qwen VL及Coder系列核心贡献者李凯鑫，其帖文都提到是因为林俊旸离开。

阿里最年轻P10技术高管

根据公开资料显示，林俊旸于1993年出生，现年32岁，北大计算机本科、语言学硕士，是阿里最年轻的P10技术高管，主要负责通义千问开源大模型系列，推动阿里AI生态建设，学术引用量逾4.2万次。

他于2019年毕业后，直接加入阿里达摩院智能计算实验室，从一名高级演算法工程师做起；2022年正式升任技术负责人；2023年推动千问大模型发布；2024年带领团队开源Qwen系列；去年则宣布组建机械人与具身智能团队，试图让模型走出萤幕。

另一方面，马云与阿里及蚂蚁的核心管理层昨日（3日）来到杭州云谷学校，与校长及老师们探讨AI带来的挑战和机会，并且被外界解读为阿里系在AI竞争白热化阶段，将AI置于公司发展的最核心位置，并高度重视AI时代的人才培养与教育基础。

云谷学校公众号则显示，阿里巴巴集团主席蔡崇信、CEO吴泳铭、风险委员会主席邵晓锋、电商事业群CEO蒋凡，蚂蚁集团董事长井贤栋和CEO韩歆毅一同参加交流。