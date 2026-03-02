骏利亨德森料美伊冲突规模有限 投资层面影响仍大致可控

由美国主导的军事行动正推高油价，再度触发地缘政治风险升温，但骏利亨德森投资环球多元资产团队主管Adam Hetts表示，市场目前主要反映冲突规模有限，除非局势进一步升级并持续拖长，否则对更广泛投资层面的影响仍大致可控；而在不确定性升至高位之际，分散投资及维持长线视角一如以往是最关键。

油价升势暂未至于特别忧虑

从投资角度而言，市场首要关注油价影响，伊朗约占全球原油供应3%至4%，但地区外溢效应已加速浮现；更值得留意的是，今次打击令霍尔木兹海峡（Strait of Hormuz）的航运几乎停摆，但约有全球20%的原油供应需经该海峡运输。

目前油价已突破70美元，就整体投资层面含意而言，暂未至于特别令人忧虑。若油价续升至80美元，与2025年6月冲突期间的情况相若；若升至90美元，则与2024年4月相若——当时全球市场大致能消化油价上升，因冲突在相对短时间内解决。

作为重大冲突的粗略参考，俄罗斯于2022年初入侵乌克兰，曾令油价在较长一段时间维持于100美元以上，并一度短暂升破120美元。以现时油价水平而言，市场反映的仍是「规模有限、持续时间较短」的冲突情境。

宜维持分散投资及长线角度

若不确定性持续，将压抑投资者情绪，从而普遍拖累全球风险资产表现；同时，已发展市场主权债（包括美债）及避险货币的吸引力或会上升。至于油价上升或引发全球通胀忧虑，更可能降低美国联储局今年稍后减息可能性（目前市场普遍仍预期今年稍后有机会减息）。

不过，市场动力若要出现上述较大幅度转变，通常需要冲突长期升级并持续拖延，现阶段并非预期的基本情境。该行则一如以往主张以长线投资角度出发，而非因短期波动而作出反应，包括维持分散配置的投资组合，并持有优质的避险资产，以应对短期不确定性；同时这亦意味保持投资，而非在地缘政治局势重整及相关风险升温之际，尝试捕捉市场时机。相反，该行相信应维持对长期结构性增长趋势的投资配置，因这些趋势将继续塑造全球市场走向。

