Google推出Nano Banana 2图像模型 能生成清晰文字 结合即时网路资讯呈现主题

商业创科
更新时间：11:55 2026-02-27 HKT
发布时间：11:55 2026-02-27 HKT

科技巨头Google宣布，推出全新图像生成模型「Nano Banana 2」，该款新模型结合Gemini Flash的高速智能与Nano Banana Pro的强大功能。新模型支援精准文字渲染，能生成清晰易读的文字，甚至可直接翻译图像内的文字，方便制作海报或贺卡。此外，该模型具备更强的「现实世界知识」，能结合即时网络搜寻资讯，准确呈现特定主题，并将笔记转化为图表或数据可视化图像。

 一致性提升 支援5角色14物件不走样

Google亦指，Nano Banana 2在主体一致性方面有显著提升。新模型能在单一工作流程中，维持最多5个角色及14个物件的外观一致，用户无需担心输入内容的外观被改变，即可轻松制作故事板与建构叙事。

同时，新模型支援由512px至4K的多种解像度及长宽比，确保生成的图像在社交媒体贴文或宽萤幕背景下同样清晰锐利。其指令遵循能力亦有所增强，能更准确捕捉用户复杂指令中的细微差异。

