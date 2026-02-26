Adobe影片编辑器推AI初剪功能 自动使用素材生成影片

Adobe Firefly影片编辑器推出一项名为「Quick Cut」的新功能，根据使用者指令，利用AI来编辑素材与 B-roll（补充镜头）生成影片初稿。

据外媒报道，过往用户需要将素材与B-roll上传到影片编辑器，并手动安排转场。而透过Quick Cut，用户只需用自然语言描述想要的影片效果，工具就会自动删除不相关的片段，整合不同的拍摄内容，并使用合适的B-roll来完成转场（transition）。用户也可以从B-roll中挑选画面，并利用Firefly内建的影片模型来生成。

冀节省用户时间以快速交付

Adobe表示，Quick Cut的目标是提供「初稿」，创作者仍需自行调整元素、拼接片段并优化转场，才能完成影片。Adobe AI 与次世代影片工具产品主管Mike Folgner表示，与使用者交流时发现他们最大的需求是快速交付，以及能节省时间的技巧，让他们能更快达成创意愿景，「影片编辑中的一些繁琐工作，例如整理素材，并不是创作者感到快乐或能展现差异的地方。他们真正的乐趣在于加入自己的风格。Quick Cut的设计是帮助创作者快速找到故事，并尽快完成初步剪辑。」

Adobe表示，Firefly目前提供的「不限次数生成」优惠，在3月16日前注册，可在Adobe Firefly 应用程式中享有不限次数的图片与影片生成，解析度最高可达2K。此优惠适用于 Firefly Pro、Firefly Premium、4,000 点数、7,000 点数与 50,000 点数方案的客户，并包含不限次数生成，并支援多个影像模型，包括Google Nano Banana Pro、GPT Image Generation、Runway Gen-4 Image，以及 Adobe的Firefly影像与影片模型。

