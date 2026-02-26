长和系售英国配电商 欧洲资产交易频繁 盘点近年大Deal

长和系再现「大Deal」！长江基建（1038）牵头财团宣布向法国能源公司Engie S.A.出售英国最大配电商UK Power Networks（UKPN）全部权益，企业总值估算高达168.38亿英镑（约1,768亿港元），为近年全球公用事业领域内规模最大的交易之一。翻查资料发现，长和系近年欧洲资产交易频繁，且出售计划多多，其中包括全球关注的和记港口交易，以及市传屈臣氏集团计划在香港及英国双重上市等等。至于最经典交易，则莫过于到2020年千亿出售一系列欧洲发射塔资产与业务，以及1999年「卖橙」打破香港开埠以来最大纪录。

上月出售UK Rails已获英国批准

长建最新出售英国最大配电商UK Power Networks之外，上月亦证实集团牵头财团出售英国铁路车辆租赁公司UK Rails（Eversholt Rail）交易，已获英国竞争及市场管理局批准，买家则为欧洲铁路车辆租赁公司 Beacon Rail。有关出售公司由长建占65%、长实 （1113）占20%、电能（006）占10%，以及长和（001）占5%。

3英国合并Vodafone 收回百亿现金

长和去年6月亦宣布，旗下3英国与Vodafone已完成合并英国电讯业务，新成立的「Vodafone Three」由Vodafone持股51%股权，长和旗下CKHGT则持股49%。长和副主席及CKHGT执行主席霍建宁当时曾表示，合并为股东释放庞大价值，集团将收回约13亿英镑（约138亿港元）净现金。

74亿收购北爱尔兰配气网络

不过，长和系近年亦收购了不少欧洲资产。其中长建、长实及电能组成财团于2024年4月，收购北爱尔兰配气网络Phoenix Energy全部权益，企业价值为7.57亿英镑（约74亿港元），长建及长实将各占该财团40%权益，电能持有余下20%权益。据了解，该天然气网覆盖北爱尔兰78%管道，为包括大贝尔法斯特地区在内的48%北爱尔兰人口提供服务。

2024年购英国可再生能源资产组合

在2024年5月，长建亦透过UK Power Networks的私营电网业务UK Power Networks Services完成收购总装机容量为68.7兆瓦的可再生能源资产组合 UU Solar的100%权益，有关项目的企业价值达9,080万英镑（约8.9亿港元）。UU Solar拥有及营运合共70个可再生能源资产，包括65个太阳能光电装置发电场、4个陆上风力场及1个水力发电设施，总装机容量为68.7兆瓦，所产生大部份可再生能源电力供予英国受规管水务及渠务公司United Utilities，过剩电力则输回配电网络。

长和系近年欧洲资产交易

时间 项目 交易性质 金额（港元） 2026年6月 英国最大配电商 UK Power Networks 出售 约1,768亿元 2026年1月 英国铁路车辆租赁公司UK Rails 出售 - 2025年6月 3英国与Vodafone英国电讯业务 合并 约138亿元 2024年5月 英国可再生能源资产组合UU Solar 100%权益 收购 约8.9亿元 2024年4月 北爱尔兰配气网络Phoenix Energy全部权益 收购 约74亿元 2020年 一系列欧洲发射塔资产与业务 出售 约910亿元

世纪港口交易阻力重重

除了已落实的交易，长和系近年亦有不少潜在交易尚待公布，当中最受外界关注的必然是去年计划将在23个国家营运43个港口的和记港口集团权益全数出售，整体出售总企业价值达228亿美元，一度预期将为集团带来逾190亿美元（约1,482亿港元）的现金收益，相当于长和当时整体市值，并成为长和系历年最大交易。不过，有关交易如今阻力重重，巴拿马总统José Raul Mulino近日更下令临时接管长和旗下子公司营运的两座港口。

屈臣氏传香港及英国双重上市

另一方面，长和旗下零售旗舰屈臣氏集团上月再传分拆上市。路透引述消息报道指屈臣氏计划在香港及英国双重上市，估值或达300亿美元（约2,340亿港元），最快第二季完成，而且新加坡主权基金淡马锡将借此退出多年来的投资。不过，长和发言人当时表示，不回应市场传言。

意大利子公司Wind Tre曾传合并

此外，去年10月亦有传长和正就旗下意大利子公司Wind Tre与法国电讯集团Iliad的意大利业务进行合并作初步洽谈。据报Wind Tre为意大利第三大流动电话网络营运商，市占率约24%，而Iliad则是当地第四大营运商，市占率近11%，因此若交易继续推进，意大利流动通讯市场将从四家业者缩减为三家，势必引发监管与政治层面的高度关注。

2020年曾创「千亿」卖产纪录

至于要数长和对上一次「千亿」出售资产，就要数到2020年打包出售一系列欧洲发射塔资产与业务，予欧洲无线电讯及广播基建营运商Cellnex，合共作价约100亿欧元（约910亿港元），地域涉及奥地利、丹麦、爱尔兰、意大利、瑞典及英国市场。长和将所得资金用于降低负债，并为其后数年回购提供资金，间接提升股东回报。

李嘉诚决定趁高估值将持有的Orange 44.8%股权出售，交易总值达到198亿英镑，为和黄带来1,130亿港元税前盈利。

1999年「卖橙」最经典

此外，早于1999年10月20日，随著电讯和互联网热席卷全球，Orange获德国Mannesmann看中，李嘉诚决定趁高估值将持有的Orange 44.8%股权出售，交易总值达到198亿英镑，为和黄带来1,130亿港元税前盈利，创下本港开埠以来最大金额的单一宗交易纪录，成为一时佳话，原因是其早年购入价仅80亿港元，即带挈集团大赚逾11倍。

