港股结算前未有明显方向｜古天后

2月26日，大致多云，有一两阵微雨，初时部份地区能见度较低。Nvidia昨晚于收市后公布业绩，此前美股继续做好，道指高开183点后，升幅一度扩大至342点，收市道指仍升307点或0.63%，报49482；标指升56点或0.81%，报6946；纳指反弹288点或1.26%，报23152。虽然反映中国概念股表现的金龙指数回吐0.47%，报7545，但夜期及ADR随美股做好，恒指回升至26900水平。

重磅股中，英伟达股价收市升1.4%，公司周三收市后公布截至1月底止第四季业绩，收入预期大增68%至659亿美元，每股经调整纯利料升72%，至1.53美元；盘后股价一度急升至203美元水平，可惜200美元未能企稳，股价回落至195美元水平，跟业绩公布前相若。Kepler Cheuvreux跨资产策略主管Arnaud Girod指出，基于客户庞大资本开支，Nvidia业绩预期表现理想，但最重要是市场反应，又提到纳指要靠其股价上升扭转现时跑输大市局面。不过暂时MAG 7股价表现平平，仅于区间上落，仍未见突破。

大摩：伺机低吸增长强劲优质股

市场另一焦点为同日业绩出炉大型软件公司Salesforce，股价反弹3.4%，今年以来累跌三成。软件业近期备受经营模式可能遭AI颠覆忧虑困扰。IBM续反弹3.6%；稳定币发行商Circle盈利及收入皆胜预期，股价急升35.5%。惠普(HP)业绩指引逊预期，股价反复靠稳。送餐平台DoorDash宣布退出卡塔尔、新加坡、日本和乌兹别克4个亚洲市场，股价升5.3%。UnitedHealth升3.7%，为升幅最大道指成份股。摩根士丹利策略员认为，「AI恐慌交易」造成过度抛售，反为投资者带来机会，可伺机低吸增长强劲优质股，提到微软、Intuit及Atlassian处于吸引水平。该行并称，银行系AI发展中大赢家，长远能够透过科技提升生产力和盈利，推介花旗、美国银行、道富及Truist为最具防守性嘅选择。

美国10年期债息曾升2.87个基点，至4.0576厘，息口敏感嘅2年期债息扬2.5个基点，至3.481厘。掉期市场显示，联储局6月底前减息0.25厘机会降至50%，为今年新低，年内减息3次机会几乎消失。波士顿联储银行总裁科Susan Collins表示，最近经济数据显示劳动市场改善，通胀风险则持续，因此相信当局未来一段时间会维持利率不变。联储局理事Lisa Cook则警告，当局政策或未能应对由AI所造成嘅失业问题，但同时指出，若AI持续提升生产力，经济增长将依然强劲。美汇指数一度倒跌0.22%至97.62，日圆反复跌0.61%至156.82兑每美元。不过加密货币「一哥」比特币一度反弹8.9%，高见69540美元，反映市场避险情绪略为降温，不过70000美元似乎成为比特币反弹阻力。

恒指企稳27500方有条件挑战高位

港股㖊日反弹，恒生指数高开154点后，最多升279点见26870高位，收市升175点或0.66%，报26765，全日成交额2,367亿元，以北水回归后嚟讲，成交唔算太活跃。昨日财政司司长发表新一年度财政预算案，内容无太大惊喜，不过大笨象（005）公布季度业绩胜预期，支撑港股做好。至夜期时段，港股跟随美股上升，夜期及ADR升至26900水平，较昨日收市高水逾百点。今早黑期喺26900徘徊，料今早大市高开。

暂时大市仍然处于区间上落，下方以26200-26300为短线支持，失守或再向下寻找支持；至于上方阻力仍然为27300-27400，除非大市能企稳于27500水平之上，方有条件再挑战高位。至于外围股市表现仍然强劲，不过中东地缘政治局势仍紧张，投资者宜密切留意事态发展，一旦战事爆发，或对环球股市造成震荡。今日期指结算日，料大市波幅唔会太大，或于5日线、10日线及20日线，即26700-27000之间上落，待结算后再有更明确方向。

古天后