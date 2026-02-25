徐蓁获国际双料殊荣 周凯旋称Histotripsy是科技与人性完美结合

美国密歇根大学生物医学工程系「李嘉诚讲座教授」、无创治癌技术「超声波组织碎化」（Histotripsy）共同发明人徐蓁（Zhen Xu）近日连获两项国际重量级殊荣，获选为 《时代》杂志2026年全球医疗健康领域百大影响力人物（TIME100 Health） ，以及荣获由Sony与权威科学期刊《自然》共同颁发的Sony女性科技大奖。

无创治癌技术「超声波组织碎化」（Histotripsy）共同发明人徐蓁（Zhen Xu）。

作为该技术的长期支持者，李嘉诚基金会董事暨维港投资（Horizons Ventures）联合创办人周凯旋日前在东京科学大学发表演说时提到，「超声波组织碎化」这项技术能以非侵入性的方式，利用聚焦超声，在数据与影像的精准引导下，将病变组织液化；并结合人体自身的自然恢复力，重新赋予患者主动与掌控的力量，正是科技与人性完美结合的体现。

要让「声音」化为「疗愈」

她又指，感谢东京科学大学的伙伴与同仁，感谢「你们始终相信科学与人文可以并行共进，而非背道而驰」。

另外，她引用了文学与哲学的视角，阐述Histotripsy技术背后的意义——不仅是技术的革新，拒绝「药方反使人病」，要让「声音」化为「疗愈」才是对人类病痛的慈悲回应。