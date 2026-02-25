Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

财政预算案2026︱时隔42年动用外汇储备 转拨1500亿支持北都 金管局：有力维持金融体系稳定

19:08 2026-02-25
13:12 2026-02-25

财政司司长陈茂波公布《财政预算案2026》时提到，外汇基金去年的投资表现创下历史新高，全年投资收入达3,300亿元。截至去年底，外汇基金总资产超过4.1万亿元，规模足以维持香港货币金融稳定。

陈茂波建议，根据《外汇基金条例》，在不影响外汇基金保持香港货币金融体系稳定健全的前提下，从外汇基金把1,500亿元，在未来两个财政年度每年转拨750亿元至基本工程储备基金，以支持北都及其他基建项目。

转拨后外汇基金盈余仍有7800亿

政府时隔42年动用外汇基金储备，两年合共转拨1500亿元到库房。金管局回应指，有能力亦有信心继续按《外汇基金条例》，维持本港货币及金融体系稳定和健全。当局表示，向政府作出转拨后，外汇基金累计盈余仍较2024年底有所增长，升至逾7800亿元；而且外汇基金持有4200多亿美元的庞大外汇储备，达货币基础1.6倍，是支持联系汇率制度和金融系统稳定的坚实基础。

消息人士︰动用外汇储备为一次性

政府消息人士表示，有关转拨暂时仍属一次性，当中考虑到相对于外汇基金总额达4.1万亿元的比重细小，而且不会动摇外汇基金用作支持联系汇率的资金规模，亦不会改变银行体系总结余。消息人士强调，外汇基金继续足以维持香港货币稳定。

消息人士指，是次转拨资金是引用《外汇基金条例》第8条，财政司司长有权力实施，可在外汇基金资产尚未履行各项责任总和的维持105%之下，转拨资金到政府辖下基金；至于最终转拨外汇基金项目下哪些资产，则交由外汇基金咨询委员会处理。

资料显示，对上一次政府转拨外汇基金已是1984年，金额为2.5亿元。

