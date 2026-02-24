Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

国泰1月载客量增11% 国泰航空情人节接载逾10万人次 创历来单日新高

商业创科
更新时间：18:04 2026-02-24 HKT
发布时间：18:04 2026-02-24 HKT

国泰集团（293）公布，国泰航空及香港快运于1月合共接载逾330万人次，按年上升11%。有关趋势延续至2月，国泰航空于2月14日情人节当天，史上首次单日载客量突破10万人次，连同快运合共接载约12.8万名乘客。

料复活节出行需求仍殷切

国泰航空1月载客量262.2万人次，按年上升11.5%，客运运力增加14%。国泰顾客及商务总裁刘凯诗表示，1月前舱载客率按年表现更理想，同时随著国泰航空持续增加航班班次，转机客流亦录得显著增长。

刘凯诗预期，复活节假期整体出行需求仍然殷切，航班订座率将会随出发日期临近而进一步攀升。

快运2月20日载客量首破3万人次

香港快运1月载客量录71.8万人次，按年增7.6%，客运运力增加13%，但乘客运载率为81.1%，跌3.5个百分点。另外，快运在2月20日首次单日接载超过3万名乘客。

刘凯诗表示，快运1月载客量增长，主要受韩国及泰国航线稳健载客率支持。她预期，2月及3月前往内地及东南亚的旅游需求有强健增长，预订情况理想。

货运业务需求年初平缓 料农历假后逐步回升

至于国泰货运1月载货量13.7万公吨，按年升5%，货运运力增加3%。刘凯诗指，货运业务在去年年终货运高峰期后，今年年初起步较为平缓，但仍保持按年增长；展望第一季余下时间，预期市场需求将于农历新年假期放缓期后逐步回升。

