私募市场面临08年后最大信心危机 Blue Owl禁提款爆恐慌 AI颠覆软件业成导火线

全球规模达1.8万美元的私募信贷市场，正面临2008年金融海啸以来最严峻的信心考验，主因私募信贷巨头之一的Blue Owl Capital近期因旗下一款基金陷入赎回困境，被迫永久限制投资者提款，并启动高达14亿美元的资产清偿行动，不仅引发美股多只资产管理类股份上周急跌，更揭出私募信贷行业普遍存在估值虚高等问题。

取消季度赎回 转型「资本返还」

综合媒体报道，Blue Owl Capital旗下一款零售导向基金Blue Owl Capital Corp. II（OBDC II）原先允许投资者每季赎回最多5%净资产，但上周突然宣布永久取消季度赎回政策，转型为「资本返还」模式，即投资者无法主动要求退款，只能被动等待基金透过出售贷款或收取还款来分批领回资金。

销售资产时被批「左手交右手」

同时，Blue Owl Capital启动了一场规模达14亿美元的贷款资产次级销售，买家除了加州公务员退休基金（CalPERS）等机构法人，亦包括基金旗下保险部门Kuvare，被批评为「左手交右手」，企图以关联交易营造资产质素稳健的假象。

折价收购引发资产估值质疑

尽管Blue Owl Capital高层强调资产是以帐面价值99.7%售出，但分析师纷纷将此举解读为应对去年底赎回潮而进行的「紧急变现」。此外，知名对冲基金经理Boaz Weinstein旗下Saba Capital上周五宣布，将以低于净资产价值（NAV）20%至35%的折价收购Blue Owl旗下3只基金份额，这项报价直接挑战了Blue Owl Capital对其资产估值的可信度。

上周股价挫一成 拖累同业

受消息影响，Blue Owl Capital（OWL）上周股价累跌逾一成，若以去年初至今计，股价更已蒸发近五成；此外，消息亦拖累同业股价下跌，其中Ares Management（ARES）及黑石集团（BX）上周分别累挫8%及6.6%。事实上，黑石旗下BCRED基金去年第四季赎回请求亦逼近5%上限。

软件股急挫令市场情绪恶化

对于市场情绪恶化，原因之一在于是投资者对AI可能颠覆传统软件行业的极度担忧，而Blue Owl Capital却是支持软件公司的最大债主之一，其投资组合中软件行业占比高达20%至25%；一旦有关软件公司估值缩水，作为抵押品的资产价值也将随之崩塌。

在这场抛售潮的同时，投资者更开始对核贷标准出现忧虑。Rockefeller全球家族办公室投资总监Jimmy Chang指出，目前市场争论点在于究竟这是单一公司的个别事件，还是整个行业「煤矿里的金丝雀」。

被指「这就像煤矿里的金丝雀」

Verdad Capital创始人兼顾问Dan Rasmussen明言，「这就像煤矿里的金丝雀，预示着私募市场泡沫终于开始破裂了」。他认为，多年来的超低利率、极低利差及极少破产案例，导致投资者在信贷领域不断追求更高风险，但这是一个典型的「愚人收益」案例，高收益率并没有转化为高回报，因借款人的风险过高。

美国参议员Elizabeth Warren亦将今次危机比喻为「蟑螂效应」，暗示Blue Owl Capital的问题仅是冰山一角，要求联邦政府对私募信贷（影子银行系统）进行压力测试，防止退休帐户暴露于此类高风险投资中。

透明度不足 投资者难理解风险

Ameriprise Financial首席市场策略师Anthony Saglimbene亦提醒，私募信贷和私募股权交易缺乏透明度，投资者难以完全理解其中风险，导致焦虑感上升并引发赎回潮，虽然目前尚未演变成系统性问题，但透明度不足仍是挥之不去的阴影。

至于美国财长贝森特上周五发表一场讲话时，亦特别点名关注过去十年在银行体系外快速增长的私募信贷行业。他引用了近20年前引发全球金融海啸的次级房贷危机为例，强调政府职责是确保受监管的金融体系不受私募信贷影响，并明确表示「我们有能力揭开内幕进行调查」。这番言论被视为反映监管层面已开始对该行业潜在的系统性风险提高警觉。