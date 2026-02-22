阿里云Coding Plan支援千问最新模型 新用户月费最平7.9元
阿里巴巴（9988）旗下阿里云Coding Plan订阅服务新增支援千问最新一代模型Qwen3.5-Plus、Qwen3-Coder-Next、GLM-4.7、Kimi-K2.5共4款顶尖程式设计模型，用户毋须更改订阅与设定即可自由切换；同时，新用户首购可享两折优惠，首月18,000次请求额度最平仅需7.9元（人民币，下同）。
据内媒报道，阿里云Coding Plan共有Lite基础版和Pro高级版两个套餐，其中前者可享每月最多18,000次请求，新用户购买首月仅需7.9元；Pro高级套餐可享每月90,000次请求，可完成数千次复杂任务，新用户首月仅需39.9元。用户可在Qwen Code、Claude Code、Cline、OpenClaw等主流AI工具使用阿里云Coding Plan订阅服务。
根据介绍，阿里云百炼平台已上线100多款国内外主流模型，同时为开发者提供了400多个AI硬件、短视频及广告内容等领域的Agent模板与服务。
