Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

阿里云Coding Plan支援千问最新模型 新用户月费最平7.9元

商业创科
更新时间：17:52 2026-02-22 HKT
发布时间：17:52 2026-02-22 HKT

阿里巴巴（9988）旗下阿里云Coding Plan订阅服务新增支援千问最新一代模型Qwen3.5-Plus、Qwen3-Coder-Next、GLM-4.7、Kimi-K2.5共4款顶尖程式设计模型，用户毋须更改订阅与设定即可自由切换；同时，新用户首购可享两折优惠，首月18,000次请求额度最平仅需7.9元（人民币，下同）。

据内媒报道，阿里云Coding Plan共有Lite基础版和Pro高级版两个套餐，其中前者可享每月最多18,000次请求，新用户购买首月仅需7.9元；Pro高级套餐可享每月90,000次请求，可完成数千次复杂任务，新用户首月仅需39.9元。用户可在Qwen Code、Claude Code、Cline、OpenClaw等主流AI工具使用阿里云Coding Plan订阅服务。

根据介绍，阿里云百炼平台已上线100多款国内外主流模型，同时为开发者提供了400多个AI硬件、短视频及广告内容等领域的Agent模板与服务。

↓即睇减息部署↓

↓即睇减息部署↓

最Hit
网民热议「全港最佳公屋邨」！交通便利/校网强劲/单位面积大 「这条邨一定没有人反驳」
网民热议「全港最佳公屋邨」！交通便利/校网强劲/单位面积大 「这条邨一定没有人反驳」
生活百科
2026-02-21 17:07 HKT
六合彩2亿新春金多宝｜电脑飞蛊惑「避开」中奖号码？ 网民开窍参透落注新方法｜Juicy叮
六合彩2亿新春金多宝｜电脑飞蛊惑「避开」中奖号码？ 网民开窍参透落注新方法｜Juicy叮
时事热话
7小时前
长者玩乐优惠2026｜乐悠咭/长者咭专享12大景点折扣 海洋公园/昂坪360缆车/中环摩天轮
长者玩乐优惠2026｜乐悠咭/长者咭专享12大景点折扣 海洋公园/昂坪360缆车/中环摩天轮
生活百科
2026-02-21 10:00 HKT
连锁快餐店大家乐奇招杜绝霸位客！网民激赞封「德政」︰当咗茶楼 攞杯水坐成日
连锁快餐店大家乐奇招杜绝霸位客！网民激赞封「德政」︰当咗茶楼 攞杯水坐成日
饮食
3小时前
天气︱回南天将至 一连8日相对湿度高达95% 天文台料周五起连落4日雨
社会
5小时前
定存攻略｜马年搜罗6大定存优惠 留意部份推广期至月底 3个月最高5.88厘
定存攻略｜马年搜罗6大定存优惠 留意部份推广期至月底 3个月最高5.88厘
投资理财
6小时前
旅行日行过万步怕脚痛？Threads热推5大「神鞋」百搭又实用 HOKA/Nike/asics有份
旅行日行过万步怕脚痛？Threads热推5大「神鞋」百搭又实用 HOKA/Nike/asics有份
时尚购物
2026-02-21 11:15 HKT
擒公屋走廊喉管玩单杠「上吊」 厚颜大妈无视街坊当面怒斥 3句恶言驳嘴辣㷫网民｜Juicy叮
00:38
擒公屋走廊喉管玩单杠「上吊」 厚颜大妈无视街坊当面怒斥 3句恶言驳嘴辣㷫网民｜Juicy叮
时事热话
5小时前
除夕夜全家忘带钥匙被锁门外 醒目猫5分钟建奇功｜有片
00:17
除夕夜全家忘带钥匙被锁门外 醒目猫5分钟建奇功｜有片
即时中国
2026-02-20 15:47 HKT
宏福苑安置｜如「钉子户」坚拒收购 黄伟纶：将面临更多困难 「现实个单位都已经卖唔到」
01:54
宏福苑安置｜如「钉子户」坚拒收购 黄伟纶：将面临更多困难 「现实个单位都已经卖唔到」
社会
8小时前