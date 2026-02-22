屈臣氏传考虑进军澳洲药局行业 收购连锁店Priceline
发布时间：17:34 2026-02-22 HKT
据外媒《AFR》引述消息报道，长和（001）旗下屈臣氏集团正考虑进军澳洲药局行业，对拥有92家门市的Priceline药局连锁店提出收购要约。屈臣氏发言人则拒绝对传闻发表评论。
交易需澳洲当局批准
报道指出，屈臣氏有意对该批Priceline门市进行尽职调查，但若最终决定收购，该交易仍需获得澳洲外国投资审查委员会（FIRB）批准。目前潜在竞购者除了屈臣氏之外，包括多家私募股权基金、Chemist Warehouse、TerryWhite Chemmart、Star Pharmacy Group、Chempro和Chemist Discount Outlet等。
另一方面，屈臣氏集团早前曾传出分拆上市的消息，计划在香港及英国双重上市，估值或达300亿美元（约2,340亿港元），最快第二季完成，而新加坡主权基金淡马锡则会退出多年来的投资。长和发言人当时指出，不回应市场传言。
