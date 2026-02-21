数千美企拟追讨1.3万亿税款 逾1500公司已提诉讼 「退款程序是个大问题」

美国最高法院周五裁定总统特朗普依据《国际紧急经济权力法》（IEEPA）实施的关税政策不合法，预计数千间公司及进口商，将试图取回他们已经支付给美国政府的高达1700亿美元（折合约1.32万亿港元）的关税，分析料将利好美国零售企业，或将上调利润和盈利指引。而在关税被裁定不合法后，虽然美股周五受消息刺激高收，但有分析指由于能否及如何退税仍未明朗，加上特朗普计划根据另一项法例实施10%的全球关税，相信关税问题仍因扰美股。

玩具股JAAK大升23%

在关税被裁定不合法的消息公布后，三大指数升幅扩大，道指收市升0.47%；标指及纳指分别升0.69%及0.9%。零售相关股造好，玩具公司JAAKS Pacific(JAKK)大升23.7%、网购平台Etsy(ETSY)升8.3%、硬面地板零售商Floor & Decor(FND)升4.3%、Lululemon(LULU)、Wayfair(W)及Amazon(AMZN)均升约2%。

据彭博报道，预计大量美国公司将继续就IEEPA所征收的关税寻求退款。不论大小、公共和私营的美国企业，近月一直在寻找在法官推翻特朗普关税后取回已支付的关税，当中包括好市多(Costco Wholesale)和美国铝业生产商美铝公司(Alcoa)等零售商和大型工业公司，连同主要家用品牌和数百家小企业一同提出诉讼。大多数公司都是美国本土企业，但也包括海外公司的美国子公司。

生产婴儿和幼儿产品的公司Lalo的总裁兼联合创始人Michael Wieder表示，该公司将采取一切必要步骤，收回他们支付的超过200万美元的关税，这些关税受最高法院最新命令的保护。「我们也不期望退款会在一夜之间发放，但我们希望排在队伍前列。」

美国海关和边境保护局至今，根据《国际紧急经济权力法》征收的关税估计有1700亿美元的关税。

虽然法院裁定使用IEEPA征收关税是不合法，但法官没有解决进口商是否有权获得退款的问题，据报有关问题将留给下级法院解决。诉讼将在美国国际贸易法院进行下一轮法律争论。而在等待法官裁决的同时，已有超过1500间公司在贸易法院提出其关税诉讼，以便为关税退款排队。

或上调利润和盈利指引

零售和服装公司尤其紧张，因为关税给那些从中国和越南等亚洲国家采购商品的公司增加了大量成本。例如Lululemon去年12月表示，其毛利率很大程度因为关税政策而下降。

另外，多间零售企业将公布季绩，包括将于下周二公布的家得宝(Home Depot)，虽然大多数公司季报在裁决出台前就已完成，但全球数据公司(GlobalData)董事总经理Neil Saunders表示，裁决可能会对利润和盈利指引产生影响，「如果他们已经将关税的非常高的成本考虑在内，实际上可能会有一些上升空间。」

电子营销分析师Zak Stambor预计，裁决将从今年开始为零售销售创造一个适度的「顺风」，不过也提醒其并没有消除零售商和品牌面临的更广泛的贸易政策不确定性。

报道指，美国贸易法院有管理大规模退款程序的经验。在最高法院于1998年推翻对出口商征收的港口维护税后，法院创建了一个索赔程序。根据当时的法院记录和报告，涉及约4,000个案件和7.5亿美元的已付税款。

不过，特朗普的关税政策规模大得多，在2025年底有超过30万个进口商支付了有争议的关税。西得利奥斯丁律师事务所(Sidley Austin LLP)合伙人Ted Murphy指，退款程序将如何运作以及需要多长时间「是一个大问题」。Bryan Cave Leighton Paisner的合伙人Daniel Mach则指，贸易法院可以合并所有个别诉讼。

行业组织：可于其他领域投资

全国零售联合会(National Retail Federation)亦呼吁简化退款程序，「我们敦促下级法院确保一个无缝的程序，将关税退还给美国进口商。」并指将提供经济推动力，允许公司在营运和其他业务领域进行投资。

贝森特上周料退款需超逾一年

美国财政部长贝森特(Scott Bessent)上周受访时表示，拥有近7740亿美元现金的美国财政部有足够的现金退还IEEPA收入，但「可能需要超过一年时间」。他当时又表示，退款可能成为那些将关税负担转嫁的公司的「企业意外之财」，反问这些公司会否把钱还给他们的客户。

至于美股，过去市场担忧关税会损害经济前景和企业盈利，虽然最高法院的裁决理论上利好股市，但实际影响仍难以评估。有分别师指出，未知进口商、批发商和零售商当中，哪些环节有资格获得关税退款，另外何时以及如何退还也不明确。

分析师：关税以其他途径续存在

此外，特朗普在最高法院裁决后表示，将签署一项命令，依据美国《1974年贸易法》第122条，在目前已经征收的常规关税基础上，额外对全球输美商品加征10%的关税。

道明证券策略师表示，由于即将出台的行政命令的具体细节尚未明确，市场对如何应对感到不确定。「我们不会修改对美国经济的展望，因为我们预计关税将通过其他途径继续存在。」