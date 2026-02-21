应付春节催婚 兴起高价租对象 专业演员扮情侣一日3000元 惟律师提醒︰人身租赁无效 出事难追

每逢春节，无数适龄单身青年面对「回家即催婚」的困扰，为了应对父母、亲戚的轮番追问，不少人将希望寄托在「租对象」上。2026年春节前夕，二手交易平台、社交平台上的租友服务报价飙升，其中除夕单日最高价直冲3,000元（人民币，下同）。但这场看似能解燃眉之急的交易，不仅藏著人身安全大祸，更踩著法律红线，有律师警示，此类「人身租赁」行为不受法律保护，一旦碰触，这样的交易存在风险，可能出现人身安全问题，此外也可能引发经济纠纷。

租友报价因地因时飙升 上百人询问

在某二手交易平台，多个商家挂出「专业演员假扮情侣」业务，其中一个商家的服务链接显示，已有180多人咨询，成功完成20余次服务。该商家声称是实体公司、支持对公收款，可在全国匹配演员，报价则要随地区、时长浮动，而除夕当天的报价最为惊人，一线城市最高可达一日3,000元，即便普通地区，单日价也不低于1,500元。商家表示「演员都是专业的」，至于交易方式，商家称「签不签合同都行」，只需先付定金，演员到场后结清尾款，全程走对公账户。

社群招工4日每日400元 存安全风险

相较于商家的天价报价，社交平台上的个人招租价格稍低，但风险更甚。有招工中介在社群内发布消息，称有客户招人行扮演4天女友，报销路费、每日400元现结，却要求女方住在男方家中；有不少网民也自行发帖招租对象，其中有网民招租时承诺，女方收到的亲友红包可全额带走、包吃住接送，并强调「保持安全距离，不接吻」，但不少网民仍质疑其安全性。

平台商家亦声称，「会要求演员定位、拍现场视频保障安全」，还约定不私下独处，仅可公开场合牵手、挽胳膊撑场面，但这些口头承诺毫无法律效力，一旦发生意外，受害者根本无处求助。

面对愈演愈烈的租友热潮，各大平台试图遏制这类交易。测试发现，如果在在社交平台搜索「租女友」「租男友」，页面置顶会直接弹出「谨慎甄别，注意个人安全」的强制提醒，部分平台甚至直接屏蔽搜索结果；二手交易平台则拦截相关商品上架，迫使商家更换如「过年」、「催婚」等隐晦关键词引流。

律师：人身不能租赁 不受法律保护

这场看似你情我愿的交易，在法律专家眼中也危机四伏。江苏中虑律师事务所合伙人滕尚丽律师表示，首先人身不能作为租赁标的，以「人身租赁」为标的协议不受法律保护。其次，租友存在人身安全风险和财产风险，比如双方互不了解，陌生异性独处、同宿、返乡，易发生性侵、猥亵、非法拘禁、故意伤害等人身安全风险，被租方返乡后人生地不熟，遇险难求助 。

财产方面，「租赁方」提前打款后，如果对方失联、不履约、中途离场，无合同难追回钱款。合同无效，发生纠纷法院难以支持；服务完成后，租方如果赖账、克扣费用，提供服务一方也很难维权。此外，父母等亲戚给的红包、见面礼、贵重礼物，在法律上视为赠与；无提前约定，被租方有权不返还，极易引发家庭矛盾与诉讼。