英伟达GTC大会3.16举行 黄仁勋：将发布「令世界惊讶」新晶片 「所有技术都已逼近极限」 大行关注AI销售展望

英伟达行政总裁黄仁勋预告，3月16日在圣何塞举行的GTC 2026（英伟达全球技术大会2026）上，将揭晓一款「令世界惊讶」的晶片，称「所有技术都已经逼近极限，所以一切都充满挑战」，外界估计较大机会是Rubin架构新产品。另外对于今次GTC大会，大行花旗关注该公司对今明年AI相关销售前景的初步展望，又相信下周三（25日）这间晶片巨头将释出强劲的业绩指引。

黄仁勋表示，该公司准备了几款世界前所未见的新晶片，「所有技术都已经逼近极限，所以一切都充满挑战。」但他强调：「有了这样一支团队（由英伟达和SK海力士的记忆体工程师组成），没有甚么是不可能的。」

或为Rubin架构新产品

黄仁勋未透露新晶片的型号，有科技媒体推测，可能是基于Rubin架构的成熟产品。Rubin架构最早于2024年台北国际电脑展（Computex）上预热，并于2025年GTC大会发布。

而另一个可能，是提前展示下一代Feynman架构的原型。该架构计划于2028年接棒 Rubin，Feynman架构预计将采用 A16（1.6nm）工艺，并引入矽光子技术，利用光而非电进行数据传输，从而突破「摩尔定律」的物理限制。

传上周宴请工程师团队

据报黄仁勋上周五（2月14日）宴请合作伙伴的工程师团队，黄仁勋当晚现身公司总部附近的一家韩式炸鸡餐厅，在约两小时内为30多名SK海力士及英伟达工程师逐桌敬酒致意。

报道指他反复强调「我们是一个团队」和「我为你们骄傲」，并敦促工程师「通过不懈挑战和努力交付非凡成果」，指的是SK海力士承诺供应的第六代HBM4产品。他在敬酒时表示：「AI加速器和HBM4代表了非凡的、世界上最具挑战性的技术。我为所有夜以继日工作的你们感到骄傲，我相信你们将交付卓越成果。」

巩固SK海力士合作地位

分析指这场聚会释出的明确讯号是，提升SK海力士维持HBM4最大供应商地位的可能性。HBM4被英伟达视为Vera Rubin加速器的关键差异化组件，较竞争对手AMD的同类要求高出30%以上。

报道引述业内消息指，英伟达去年12月初步分配了今年的HBM供应份额，SK海力士获得55%以上，三星电子占20%至30%，美光科技约20%。

花旗料下周业绩指引劲

另一方面，英伟达将于2月25日公布季绩及指引，花旗近日预期对这间晶片将释放强劲的业绩指引，维持对英伟达的「买入」评级，并给予270美元的目标价。

花旗分析师Atif Malik的报告指，预测英伟达上季收入约670亿美元，高于市场普遍预期的656亿美元；同时，预计公司对下一财季的收入指引将达到730亿美元，亦高于市场预期的716亿美元。

Malik相信，B300销情持续，加上Rubin架构的推出，将推动英伟达在2026年下半年实现按年34%的销售增长，高于2026年上半年约27%的增速。

关注GTC大会销售展望

他又指，目前大部分投资者的关注点已不再限于今次业绩，而是3月中举行的年度GTC大会，预计该公司将重点阐述其推理路线图，以及对2026年至2027年AI相关销售前景的初步展望。

Malik认为在中长期角度看，英伟达当前估值「具备吸引力」。随着市场对2026年业绩能见度逐步提升，该股有望在2026年下半年跑赢大市。