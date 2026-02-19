发展黄金市场为今年重头戏 许正宇：逾十银行加入港金结算公司理事会

财经事务及库务局局长许正宇接受电台访问时表示，发展黄金市场是今年的「重头戏」。在上月举行的亚洲金融论坛期间，港府与上海黄金交易所签订合作协议，成立港金结算公司，政府下一步将全力落实该公司的实体运作。他透露，现时已有超过10间本地及国际银行确认加入港金结算公司理事会，目标在今年之内启动运作。

上月宣布成立、港府全资拥有的港金结算公司，由许正宇出任董事会主席，上金所代表出任副主席，将会开发香港的黄金中央清算系统。港沪两地亦会探讨黄金市场「互联互通」。

冀港金结算公司年内营运

许正宇指出，因应目前「东升西降」的大趋势，全球投资者正寻求多元化配置，避免过分依赖传统欧美市场。在这样的变局之下，黄金及其他另类资产将衍生新机遇，而香港成立港金结算公司，正好让投资者在分散配置时以香港为首选。他强调，香港与上海强强联手，提升国家在贵金属市场的整体话语权，不但是香港商品市场的新发展，更是服务国家金融强国建设的重要一环。

另一方面，香港新股市场畅旺，但市场亦掀起对新股质素的关注。许正宇表示，香港一直非常重视市场质素，未来审批企业上市时，亦会继续坚守相关标准。他续称，股市及债券市场的升级工作亦刻不容缓，未来将进一步优化上市规则，持续完善二级市场的交易机制。

