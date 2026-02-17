央视春晚变人形机械人竞技场 四大企业各砸1亿元赞助 带货效应惊人「63万元机械人被抢空」

农历新年前夕，内地中央电视台按照传统举行春节联欢晚会（下称春晚），除了两岸三地和国际歌手献唱外，今年的央视马年春晚则演变成人形机械人的竞技场。四家人形机械人新创企业——宇树科技（Unitree）、银河通用（Galbot）、松延动力（Songyan Dynamics）与魔法原子（MagicLab）齐齐登上春晚舞台。据内媒披露，这四家企业为了几分钟的亮相，每家赞助金额均高达1亿元（人民币，下同）。有创始人坦言，春晚犹如一张「牌桌」，能上桌打牌才具备留在行业第一梯队的资格。

相关新闻：人形机械人组团上春晚 美国专家紧盯

人形机械人企业强攻春晚

去年春晚的人形机械人舞蹈表演让人眼前一亮，今年再次强势登场。魔法原子的人形机械人率先登场，为陈小春、言承旭等人歌曲同台伴舞；松延动力旗下的仿生人形机械人和演员合演小品《奶奶的最爱》，呈现机械人融入家庭的趣事；宇树科技的25台人形机械人与河南塔沟武术学校合作，演出武术表演《武BOT》，流畅地完成了后空翻、倒退跨越障碍等高难度动作，更手持长棍、双节棍等兵器，甚至表演了一段醉拳，其灵活程度让网民惊呼「进步太快」、「超出预期」。至于银河通用参与微电影《我最难忘的今宵》，与沈腾及马丽等演员同台。除宇树科技是第三次登上春晚外，其余三家企业均是第一次。

宇树科技创始人王兴兴搞受央视访问时表示，今年机械人的硬件和软件均有重大升级，在舞台上挑战了许多「连武术演员都未必能做到」的极限动作。他特别指出，机械人在快速奔跑中完成穿插变阵，这种「高动态、高协同的集群控制技术」属全球首次亮相，为机械人未来在不同场景的应用奠定了基础。

宇树科技揭秘人形机器人如何表演武术。

松延动力创始人姜哲源在采访中坦言，在春晚前排练至深夜甚至凌晨四点，他更坐在电脑前更改底层控制代码，务求让机械人进入最佳状态。他形容，春晚是一张牌桌，能上桌打牌的才是未来能留在这个行业中的第一梯队，「如果这次春晚失败了，那我们就会岌岌可危，这确实是一个现实。」

据悉，四家机械人企业今年的春晚合作金额均高达1亿元，获得的官方头衔各有千秋，银河通用是「指定具身大模型机械人」，宇树是「机械人合作伙伴」，魔法原子是「智慧机械人战略合作伙伴」，松延动力则是「人形机械合作伙伴」。

事实上，春晚是全国关注度最高节目，去年收视率高达79%，当晚曾安排16台宇树科技全尺寸人形机械人与舞者同步表演，引发广泛讨论。科技顾问公司Stieler亚洲区董事总经理史提勒（Georg Stieler）表示，中国多年来一直利用春晚展示科技雄心，包括航太科技、无人机和机械人。

相关新闻：张艺谋导演《秧BOT》炸翻舞台 揭秧歌机械人神秘面纱

史提勒指出，春晚与其他国家类似活动的不同之处，就是将产业政策直接搬上黄金时段。」他指出，登上春晚舞台的企业，能获得政府订单、投资者关注以及市场准入等实质回报。

数据显示，中国人形机械人产业正进入爆发期。研究公司Omdia指出，中国去年出货约1.3万台人形机械人，占全球总量的 90%，远超过美国竞争对手，包括特斯拉（Tesla）人形机械人Optimus等等。摩根士丹利（Morgan Stanley）更推估，中国今年的人形机械人销量将增至2.8万台以上。

人形机械人创新中心首席科学家江磊分析，2026年是分水岭，目前国内约80%的整机企业仍在研究阶段，尚未走向量产。而有初步量产能力的公司，下一步需要找到真正能够发展的机械人商业化场景，目前跳舞及表演是其中之一，惟但企业仍需迫切地找到更多应用场景。

京东机械人订单飙升150%

至于春晚的「带货」效应相当惊人。马年春晚开播两小时，京东机械人搜索量环比增长超300%，客服问询量增长460%，订单量增长150%，新增订单覆盖全国100多座城市，从一线城市到大小县域均有。

相关新闻：央视马年春晚︱机械人醉拳「武BOT」技惊四座 订单暴增150%

而在除夕当晚10时，京东上架了包括「春晚同款」机械人在内的多款产品。在活动上线几分钟内，包括魔法原子、宇树科技、松延动力等品牌的机械人即被抢购一空。其中，两台价值近63万元的GALBOT通用机械人G1，同样瞬间被抢购一空。

观众感叹「人味没了」

「机械人全面入侵春晚」的话题亦随即登上微博热搜。不过，这场「机械人春晚」在民间引发了截然不同的反应。有人感叹「今年春晚是年味最淡的一年」、「现在年味没了，人味也没了」。

有人则表示机械人登场密度非常高，不知是看节目还是在看招商会，「恨不得每个节目都塞个机械人进去」，甚至有人调侃「我连房都买不起，为甚么要关心机械人」、「下一步让机械人替我们上班，结婚，我们人类才能感受到它们带给我们的快乐」。