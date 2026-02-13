Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

金监总局约谈携程高德等六家出行平台 借贷业务存在问题

商业创科
更新时间：19:03 2026-02-13 HKT
发布时间：19:03 2026-02-13 HKT

金融监管总局联合市监局受人民银行，对携程旅行（9961）、阿里巴巴（9988）旗下高德地图及飞猪旅行、同程旅行（780）、航旅纵横、去哪儿旅行等六家出行平台企业进行约谈。

当局指，针对六家企业在与金融机构合作开展借贷业务中存在的问题，要求其规范营销行为，不得使用误导性宣传用语；清晰披露贷款机构名称及信贷产品信息，并向借款人明确提示理性借贷；畅通客户投诉渠道，及时回应并妥善处理消费纠纷，著力提升服务品质，切实保障消费者合法权益。

↓即睇减息部署↓

↓即睇减息部署↓

最Hit
李家诚控告周秀娜诽谤及骚扰 指引发虚假传闻 强调不认识周秀娜、绝无任何关系
01:26
李家诚控告周秀娜诽谤及骚扰 指引发虚假传闻 强调不认识周秀娜、绝无任何关系
社会
5小时前
长发女天星码头瀡滑梯式跣倒 途人掂行掂过无人扶起 网民一原因看透人情冷暖｜Juicy叮
长发女天星码头瀡滑梯式跣倒 途人掂行掂过无人扶起 网民一原因看透人情冷暖｜Juicy叮
时事热话
6小时前
759阿信屋会员卡无门槛申请 77折优惠被批数字游戏 网民解释原来有苦衷...
港人嫌阿信屋会员卡麻烦「几时先可以取消？」 揭77折优惠背后有苦衷...
生活百科
2026-02-12 18:42 HKT
港大教授带队创业 先进半导体热管理技术 破解电动车与AI「过热死穴」
创科资讯
2026-02-11 08:00 HKT
李家诚控告周秀娜丨前𡃁模周秀娜卖性感上位 曾陷隆胸争议 与「恩师」反目
李家诚控告周秀娜丨前𡃁模周秀娜卖性感上位 曾陷隆胸争议 与「恩师」反目
影视圈
3小时前
湾仔檀岛咖啡饼店宣布结业！屹立80年 酥皮蛋挞、奶茶驰名中外 全港仅余1分店....
湾仔檀岛咖啡饼店宣布结业！屹立80年 酥皮蛋挞、奶茶驰名中外 全港仅余1分店....
饮食
2026-02-12 19:21 HKT
谢贤前女友自爆一原因看不上谢霆锋 揭锋菲恋三角谜团 CoCo与四哥分手后生活富泰衣食无忧
谢贤前女友自爆一原因看不上谢霆锋 揭锋菲恋三角谜团 CoCo与四哥分手后生活富泰衣食无忧
影视圈
10小时前
融合科技、生活与艺术创意 城大《创新演炼》展览 —— 以创科塑造未来
活动资讯
3小时前
廉署拘22人 涉7大厦屋苑大维修贪污 据悉阻截荃湾中心亿元合约批出
01:13
廉署拘22人 涉7大厦屋苑大维修贪污 据悉阻截荃湾中心亿元合约批出
突发
1小时前
70年代「低音歌后」儿子宣布再战娱乐圈 不靠母荫转型挑战新领域创事业第二春
70年代「低音歌后」儿子宣布再战娱乐圈 不靠母荫转型挑战新领域创事业第二春
影视圈
4小时前