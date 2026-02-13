金监总局约谈携程高德等六家出行平台 借贷业务存在问题

金融监管总局联合市监局受人民银行，对携程旅行（9961）、阿里巴巴（9988）旗下高德地图及飞猪旅行、同程旅行（780）、航旅纵横、去哪儿旅行等六家出行平台企业进行约谈。

当局指，针对六家企业在与金融机构合作开展借贷业务中存在的问题，要求其规范营销行为，不得使用误导性宣传用语；清晰披露贷款机构名称及信贷产品信息，并向借款人明确提示理性借贷；畅通客户投诉渠道，及时回应并妥善处理消费纠纷，著力提升服务品质，切实保障消费者合法权益。