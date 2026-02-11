Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

马斯克计划于月球建AI卫星工厂 用质量驱动器发射 X未来推出支付功能「X Money」

商业创科
更新时间：17:26 2026-02-11 HKT
发布时间：17:26 2026-02-11 HKT

据《纽约时报》报道，马斯克在旗下AI公司xAI的员工大会上表示，公司需要在月球建立工厂以制造AI卫星，并建造一个「质量驱动器」（Mass driver）将卫星发射上太空。他亦指出，要将X的每日活跃人数突破10亿，在这期间可能会有早期员工离职。

拟月球建自给自足城市

马斯克在长达一小时的演讲中向员工表示，「你必须去月球。」他构想在月球建立一个自给自足的城市，然后前往火星，最后探索恒星系统寻找外星人。同时，在月球设厂制造卫星，以获取比地球更多的能源来驱动其AI发展。该想法源于科幻小说，他亦提出建造名为「质量驱动器」的电磁弹射系统，用作发射卫星。

用户目标十亿 早期员工或离职

此外，马斯克亦透露旗下社交平台X目前拥有约6亿月活跃用户，并计划在未来数月推出支付功能「X Money」及独立聊天App，目标是令X成为人们日常必用的App，每日活跃用户数突破10亿。

对于xAI的发展，马斯克充满信心，指xAI的发展速度无人能及。但他亦暗示公司正进行架构重组以提升运作效率，并可能会有早期员工离职，直言「有些人适合公司早期阶段，但不适合后期阶段。」

