同程旗下HopeGoo攻港近两年 月活用户破百万 攻GEO捕捉旅游AI机遇

同程旅行（780）旗下国际旅游预订平台HopeGoo来港发展近两年，首席执行官沈文靖表示，目前月活跃用户超过100万名，今年将进一步扩展市场至台湾及东南亚地区。她又称，同程正透过生成式引擎优化（GEO）工作，把握旅游AI应用的新趋势，推动未来销售。

港人用户为主 青年占比高

HopeGoo自2024年中成立，以香港为第一个发展市场。沈文靖称，该平台除了以香港用户为主外，亦已接触全球多个地方的用户，美国、马来西亚、新加坡等亦占一定比例。她续称，推出HopeGoo平台后，成功吸引年轻用户，八成是40岁以下，其订购种类多元化，大部分会在2个月内复购。

年内拓台湾及东南亚市场

她表示，HopeGoo正著手建立台湾据点，包括与当地主流社交平台合作，并聘用本地员工；年内亦计划将网络扩展至东南亚国家。

投入GEO领域 引导AI搜寻同程资讯

对于AI应用，沈文靖指出，同程除了提供行程推荐等功能，目前亦正投放资源在生成式引擎优化（GEO）上，即让AI代理或聊天机械人更易接触该平台的资讯，并向其用户生成相关答案，借此推动同程的机票、酒店、旅游活动等销售。

旅游AI刚起步 CEO：没有巨头

沈文靖直言，在旅游AI发展上「没有巨头」，各个线上旅游平台的GEO工作均处于起步阶段。她又认为，即使AI代理可从旅游平台以外的地方作出预订指令，但预计目前线上旅游平台（OTA）的商业模式，在未来3至5年难以改变，主要由于平台的用户数据并不公开，而且平台拥有持续巩固的客户忠诚度。