星路科技伙持牌平台EX.IO建RWA生态 研合规代币化产品二级市场交易机制

金融科技公司星路科技与数字资产解决方案企业EX.IO宣布签署战略合作协议，双方将合作推动合规现实世界资产（RWA）生态建设与全球流动性拓展，重点探索合规通证化产品在二级市场的交易机制。

主要面向专业投资者 亦有二级交易方案

根据协议，双方将依托智能合约与风控系统，建立资产配置通道。此前星路科技推出的即时申赎通证化稳定收益产品技术方案FUIDL，将作为首个合作项目，由EX.IO旗下持牌虚拟资产平台EXIO Limited在香港上架及分销，主要面向专业投资者。双方亦将设计二级交易方案，提升资产流动性。

在资产托管方面，双方将建立协同机制，确保客户资产安全隔离。EX.IO已在香港建立符合证监会要求的托管体系，并上线多种通证化产品；星路科技则提供RWA产品全生命周期管理技术。双方将共同探索多链资产托管、跨链清算等模式。

正探索跨平台订单簿整合模式

去年香港证监会发布有关虚拟资产交易平台共享流动性的通函后，两家公司正探索跨平台订单簿整合、做市商协同等模式，以提升RWA产品的交易效率与市场深度。

星路科技CEO蔡华表示，本次合作将以FUIDL为起点，依托双方的技术、合规与渠道优势，共同探索RWA通证化的创新路径，链接全球流动性。EX.IO行政总裁吴晨表示，双方将共建香港链上金融产品生态，另外EX.IO其持牌平台已获证监会批准经营场外交易业务，并推出链上黄金通证XAUM。未来集团将继续推动RWA产品上架，并积极拓展中东等市场。

