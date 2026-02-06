颖通控股与连卡佛合作 尖沙咀首建小众香水专区
发布时间：14:49 2026-02-06 HKT
颖通控股（6883）宣布与连卡佛达成首度合作，于尖沙咀海运大厦连卡佛内设立首个小众香水限定专区，进一步落实集团聚焦高毛利小众香水品牌的发展策略，并透过顶级零售网络深化高端品牌布局，把握中国内地及香港高端香氛市场持续增长所带来的盈利机遇。
颖通首席执行官林荆表示，体验式零售和情绪消费渐成为零售新潮流，情绪价值在消费决策中的比重明显提升，能否与消费者建立情绪共鸣，正日益成为品牌拓展与产品创新的重要方向。
专区云集四大高端香氛品牌
该公司指，专区云集四大国际高端香氛品牌，以充满欧洲风情的「高级小众香水街」为概念，沉浸式呈现Atkinsons、Clive Christian、Memo Paris及SOLFÉRINO四个各具风格与传承的品牌，其中Clive Christian及SOLFÉRINO更是首度登陆香港，借助连卡佛覆盖高消费客群的优质零售网络，有效提升品牌在香港市场的渗透率，进一步将集团旗下品牌引入香港核心高端零售据点，展现集团在渠道拓展与零售策展方面的实力，巩固于高端香氛市场的品牌影响力及长期增长动能。
刘颕贤：将深化小众香水市场
颖通执行董事及国际香氛协会主席刘颕贤表示，此举是集团深化小众香水市场的重要一步，更是我们高端香氛品牌布局策略的具体实践，未来将持续探索与顶级零售伙伴的合作机会，引入更多具高成长潜力的小众品牌，进一步强化集团在高端香氛市场的长期增长动能与可持续盈利能力。
